[{"available":true,"c_guid":"74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","shortLead":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","id":"20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3623d8b4-ffd7-47d7-8ff0-4ee361d13adc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. május. 03. 17:12","title":"Ráborult egy tűzoltóautó egy kisbuszra Budapesten, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő a Fidesz-frakció alakuló ülésére érkezőben, újságírói kérdésre válaszolva árulta el, mit gondol a Brüsszelben elhangzottakról.","shortLead":"A kormányfő a Fidesz-frakció alakuló ülésére érkezőben, újságírói kérdésre válaszolva árulta el, mit gondol...","id":"20180503_orban_kesz_targyalni_brusszellel_a_jogallamisagrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2466a165-376f-4088-9117-5898ec448755","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_orban_kesz_targyalni_brusszellel_a_jogallamisagrol","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Orbán kész tárgyalni Brüsszellel a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c546a02-319d-42c3-9827-204e0e38d00b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ásatásokat kezdett a brit katonai rendőrség egy nyugat-németországi folyóparton egy 36 éve eltűnt kislányt keresve.","shortLead":"Ásatásokat kezdett a brit katonai rendőrség egy nyugat-németországi folyóparton egy 36 éve eltűnt kislányt keresve.","id":"20180504_Asni_kezdtek_egy_nemet_folyoparton_hogy_megtalaljanak_egy_36_eve_eltunt_lanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c546a02-319d-42c3-9827-204e0e38d00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c639b6-9a2c-4278-a012-cab947c8e9a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Asni_kezdtek_egy_nemet_folyoparton_hogy_megtalaljanak_egy_36_eve_eltunt_lanyt","timestamp":"2018. május. 04. 05:30","title":"Ásni kezdtek egy német folyóparton, hogy megtaláljanak egy 36 éve eltűnt lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634fca5a-fb0c-45ce-8018-9909a980c1c1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180503_Kepzeljek_a_magyar_nyelv_hungarikum","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=634fca5a-fb0c-45ce-8018-9909a980c1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6f06ca-ad9e-4c3e-ad34-fa089e2c7af1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Kepzeljek_a_magyar_nyelv_hungarikum","timestamp":"2018. május. 03. 09:41","title":"Képzeljék, a magyar nyelv hungarikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","shortLead":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","id":"20180504_idojaras_majus_4","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b33942-821a-47a5-9e2f-74bd1ad7b81c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180504_idojaras_majus_4","timestamp":"2018. május. 04. 07:17","title":"Ma sem ússzuk meg zivatarok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","shortLead":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","id":"20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8af885-da58-477c-adee-4a07019448cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 13:21","title":"A nap fotója: ennél jobb Tesla utánfutót ki sem lehetne találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal – mondta Hadházy Ákos, az LMP listáról az országgyűlésbe jutott képviselője a Hír Tv Egyenesen című műsorában. \r

","shortLead":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal –...","id":"20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9232da37-c5a3-4458-8f06-d7c950820883","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","timestamp":"2018. május. 03. 05:48","title":"Május 8-án nem ül be a parlamentbe Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ae19b0-6954-4ca1-ae89-0e1dce053252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy mellékvágányon álló szerelvény több kocsija is lángra kapott csütörtökön. Azt nem tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Egy mellékvágányon álló szerelvény több kocsija is lángra kapott csütörtökön. Azt nem tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20180504_Fotok_jottek_a_Debrecenben_szenne_egett_vonatrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ae19b0-6954-4ca1-ae89-0e1dce053252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec40770-9ed8-457d-b566-0983f0acbe81","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Fotok_jottek_a_Debrecenben_szenne_egett_vonatrol","timestamp":"2018. május. 04. 12:32","title":"Fotók jöttek a Debrecenben szénné égett vonatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]