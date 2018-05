Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","shortLead":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","id":"20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb63de8-4561-4195-be61-b9aad2fb9bfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","timestamp":"2018. május. 06. 15:39","title":"Még idejében leszállt mindenki egy Ibránynál kiégett kisbuszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába vándorol ki sok magyar fiatal, valamiért nem akarnak tömegesen belépni a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségébe - panaszolta az államtitkár.","shortLead":"Hiába vándorol ki sok magyar fiatal, valamiért nem akarnak tömegesen belépni a Nyugat-Európai Országos Magyar...","id":"20180505_Rabeszelne_a_kormany_a_kivandorolt_magyarokat_hogy_jojjenek_haza_csaladot_alapitani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cd74e2-7e29-4ece-b611-8e51c544b500","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Rabeszelne_a_kormany_a_kivandorolt_magyarokat_hogy_jojjenek_haza_csaladot_alapitani","timestamp":"2018. május. 05. 12:12","title":"Rábeszélné a kormány a kivándorolt magyarokat, hogy jöjjenek haza családot alapítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","shortLead":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","id":"20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca165-bb89-4d69-b03b-3cdd494bfd76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","timestamp":"2018. május. 07. 09:03","title":"Ez tényleg forradalmi: 30x olcsóbb napelem készült, már felszerelték az első házra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan lehetséges egymással gyógyulni?","shortLead":"Hogyan lehetséges egymással gyógyulni?","id":"20180506_Szabo_T_Anna_Ugy_ereztem_nem_leszek_azonos_magammal_ha_nem_szulhetek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f551ec-39d2-42d0-82b3-80ff1c828c09","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180506_Szabo_T_Anna_Ugy_ereztem_nem_leszek_azonos_magammal_ha_nem_szulhetek","timestamp":"2018. május. 06. 20:15","title":"Szabó T. Anna: „Úgy éreztem, nem leszek azonos magammal, ha nem szülhetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0aa172-573c-40ad-ac69-67c538fee1a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A szegények nem a Fideszre, hanem az államra szavaztak, amely fenntartja ugyan a kitaszítottságukat, de tudják, hogy csak rá számíthatnak. A vidéki középosztály pedig feltehetően a stabilitás reményében voksolt a folytatásra – mondja Kovách Imre, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatója. Interjú.","shortLead":"A szegények nem a Fideszre, hanem az államra szavaztak, amely fenntartja ugyan a kitaszítottságukat, de tudják...","id":"201818__kovach_imre_szociologus__a_videkrol_a_dezintegraciorol__tajak_korok_valtozasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e0aa172-573c-40ad-ac69-67c538fee1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961b738b-d45a-4d08-8ecb-03dd2ca9712b","keywords":null,"link":"/itthon/201818__kovach_imre_szociologus__a_videkrol_a_dezintegraciorol__tajak_korok_valtozasok","timestamp":"2018. május. 05. 12:30","title":"Van tudós magyarázat a Fidesz harmadik kétharmadára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra, hogy az erről szóló döntést \"a legmagasabb szinten\" hozták meg. Ezzel ellenlábasára, a keményvonalas Ali Hamenei ajatollahra utalt, aki a legnagyobb hatalommal rendelkezik az iszlám köztársaságban.","shortLead":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra...","id":"20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727bfaa6-94ba-4d5e-80f6-b0a8bc6c4d46","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","timestamp":"2018. május. 05. 13:26","title":"Nem a kormány tiltotta be a Telegramot Iránban. De akkor vajon ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","shortLead":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","id":"20180505_night_vision_volkswagen_touareg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0620fb68-2965-4895-a211-b6afa8450a49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_night_vision_volkswagen_touareg","timestamp":"2018. május. 05. 11:45","title":"Egyre több lesz az éjjellátó autó az utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb hat évre szól a 65 éves Putyin sokadik elnöki ciklusa. Valószínűleg ma megnevezi az új orosz kormány miniszterelnökét is.","shortLead":"Újabb hat évre szól a 65 éves Putyin sokadik elnöki ciklusa. Valószínűleg ma megnevezi az új orosz kormány...","id":"20180507_putyin_ma_teszi_le_negyedszer_az_elnoki_eskut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dba0e8-9d7d-4a83-ba2a-c762aa007192","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_putyin_ma_teszi_le_negyedszer_az_elnoki_eskut","timestamp":"2018. május. 07. 07:20","title":"Putyin ma teszi le negyedszer az elnöki esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]