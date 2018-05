Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d91619d-37a5-4ed7-aee2-a653185bc043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_A_kepviseloknek_tenyleg_karacsony_jott_a_valasztas_utan__uj_iPhonet_kaptak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d91619d-37a5-4ed7-aee2-a653185bc043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cd9020-2389-4d1c-b90e-20e263c76f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_kepviseloknek_tenyleg_karacsony_jott_a_valasztas_utan__uj_iPhonet_kaptak","timestamp":"2018. május. 08. 13:45","title":"A képviselőknek tényleg karácsony jött a választás után – új iPhone-t kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középszintű történelemérettségi második részében az első ipari forradalomról, a KGST-országokról, háromszáz évvel ezelőtti etnikai változásokról és a nyilasuralomról is írhatnak esszét a diákok.","shortLead":"A középszintű történelemérettségi második részében az első ipari forradalomról, a KGST-országokról, háromszáz évvel...","id":"20180509_tortenelemerettsegi_esszefeladatai_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50f1268-15bb-44f7-9c99-51ccf7f06fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_tortenelemerettsegi_esszefeladatai_2018","timestamp":"2018. május. 09. 09:22","title":"Itt vannak a történelemérettségi esszéfeladatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","shortLead":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","id":"20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec1316-c2e7-4421-99ef-94c0b7ea2e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","timestamp":"2018. május. 08. 11:44","title":"Hadházy nem tett esküt, a DK hozzámormogott valamit a szöveghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint azért, mert javulnak az ország gazdasági mutatói.","shortLead":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint...","id":"20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fca75f-0a47-43cd-901e-14c3cfea6cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","timestamp":"2018. május. 09. 12:05","title":"Új plázát építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 11-én nyit a Lupa-tó.","shortLead":"Május 11-én nyit a Lupa-tó.","id":"20180509_Penteken_nyit_Budapest_tengerpartja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3d81d1-b6d1-4db0-8281-a062d60f4d9a","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Penteken_nyit_Budapest_tengerpartja","timestamp":"2018. május. 09. 14:54","title":"Pénteken nyit Budapest tengerpartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"","category":"elet","description":"A boldogságórák szemléletformáló hatását és vonzó élményvilágát ma már több mint ezer intézményben, nyolcvanezer gyermek tapasztalta meg Magyarországon. Bagdy Emőke, a Boldogságóra Program fővédnökének írása.



","shortLead":"A boldogságórák szemléletformáló hatását és vonzó élményvilágát ma már több mint ezer intézményben, nyolcvanezer...","id":"20180508_Bagdy_Emoke_Egy_modszer_hogyan_neveljunk_boldog_gyermeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c42fe8-41f1-4233-96d3-7f9997c20cce","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Bagdy_Emoke_Egy_modszer_hogyan_neveljunk_boldog_gyermeket","timestamp":"2018. május. 08. 09:10","title":"Bagdy Emőke: Egy módszer, hogyan neveljünk boldog gyermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a rövid válaszokat igénylő feladatok, sem a kifejtősek nem érhették meglepetésként a diákokat, akik szerdán középszintű történelemérettségit írtak.\r

","shortLead":"Sem a rövid válaszokat igénylő feladatok, sem a kifejtősek nem érhették meglepetésként a diákokat, akik szerdán...","id":"20180509_velemeny_az_esszek_sem_foghattak_ki_az_erettsegizokon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195b818-4b50-442b-a442-791b619ab317","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_velemeny_az_esszek_sem_foghattak_ki_az_erettsegizokon","timestamp":"2018. május. 09. 11:39","title":"Vélemény: az esszék sem foghattak ki az érettségizőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2af7123-b012-4e01-a873-45efa1ed119f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Christie's árverés első napján majdnem hétszáz millió dollár jött össze.","shortLead":"A Christie's árverés első napján majdnem hétszáz millió dollár jött össze.","id":"20180509_Tobb_rekord_is_megdolt_a_Rockefellergyujtemeny_aukciojan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2af7123-b012-4e01-a873-45efa1ed119f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d95d6b2-b748-4d46-a4e6-721c74b3b48b","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Tobb_rekord_is_megdolt_a_Rockefellergyujtemeny_aukciojan","timestamp":"2018. május. 09. 19:06","title":"Több rekord is megdőlt a Rockefeller-gyűjtemény aukcióján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]