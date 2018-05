Orbán Viktor első külföldi útja Varsóba vezetett a választások után, ez nála már hagyomány – erről is beszélt a miniszterelnök a Facebookon posztolt videójában, amelyben azt is elmondta, miben tesz az EU fő céljai szerint – erős régiókat akar, mármint erős Közép-Európát erős Lengyelországgal és Magyarországgal. És azt is elmondja, mitől forognának a sírban őseink.