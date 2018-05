Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca0a9c72-833b-4b41-a7f0-4ad11d56ee99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt meghívták Izraelbe, és nem mondták le a rendezvényt.","shortLead":"A színész-rendezőt meghívták Izraelbe, és nem mondták le a rendezvényt.","id":"20180516_Alfoldi_Robert_A_fene_akar_szabadsagharcos_lenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0a9c72-833b-4b41-a7f0-4ad11d56ee99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81747895-7dca-47cb-9eaf-e033efab5d80","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Alfoldi_Robert_A_fene_akar_szabadsagharcos_lenni","timestamp":"2018. május. 16. 17:30","title":"Alföldi Róbert: „A fene akar szabadságharcos lenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80478462-5426-4ea3-8cde-84a7054509b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180518_Michael_Keaton_diplomaoszton_beszelt_es_ket_szoban_foglalta_ossze_a_legfontosabb_uzenetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80478462-5426-4ea3-8cde-84a7054509b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e5ff4-25fe-432c-95c1-5e62f2ed7eeb","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Michael_Keaton_diplomaoszton_beszelt_es_ket_szoban_foglalta_ossze_a_legfontosabb_uzenetet","timestamp":"2018. május. 18. 10:08","title":"Michael Keaton diplomaosztón beszélt, és két szóban foglalta össze a legfontosabb üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta a körmét.","shortLead":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta...","id":"20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367aa219-1a7a-48b5-82d7-5b6dad691ad0","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","timestamp":"2018. május. 16. 14:35","title":"Megszólalt a szurikátát földhöz vágó gyerek apja, árnyalta a történetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","shortLead":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","id":"20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799d745-e891-459e-93d2-707015d76998","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","timestamp":"2018. május. 17. 16:47","title":"Olyannak is köszönetet mondott Orbán, aki a rendszer hibája miatt nem is tudott szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mielőtt a rokkantsági ellátott személy betöltené a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, érdemes elgondolkodnia, kérje-e, hogy újból kiszámítsák időskori járandóságát. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Mielőtt a rokkantsági ellátott személy betöltené a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, érdemes elgondolkodnia...","id":"20180517_Igy_szamoltathatja_ujra_a_rokkantnyugdijas_a_jarandosagat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f49d8c-1c1a-4a08-87d9-4aed1b26ebd1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180517_Igy_szamoltathatja_ujra_a_rokkantnyugdijas_a_jarandosagat","timestamp":"2018. május. 17. 09:24","title":"Így számoltathatja újra a rokkantnyugdíjas a járandóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","shortLead":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","id":"20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839f344b-0796-4996-a34b-2a6d464a97d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","timestamp":"2018. május. 16. 19:00","title":"Fiatalok, szelfiimádók: készített nektek egy telefont az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","shortLead":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","id":"20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781ccc96-4943-4286-95ae-4283973e43ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2018. május. 18. 11:30","title":"Szurikátaügy: megszólalt Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c5c18c-2e15-4be6-b698-fbc38b276bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","timestamp":"2018. május. 16. 15:40","title":"Tesz rá a Telekom-vezér, hogy lakájmédiának adták el az Origót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]