[{"available":true,"c_guid":"04ddd79b-235a-453f-a53a-c617c66dff02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új színben is kiadta idei csúcstelefonjait (Galaxy S9, Galaxy S9+) a Samsung. Mindkettő luxusbenyomást kelt.","shortLead":"Két új színben is kiadta idei csúcstelefonjait (Galaxy S9, Galaxy S9+) a Samsung. Mindkettő luxusbenyomást kelt.","id":"20180518_burgundi_voros_es_napfelkelte_arany_szinu_galaxy_s9","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ddd79b-235a-453f-a53a-c617c66dff02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6919e-872d-42e8-a808-f020387ca63a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_burgundi_voros_es_napfelkelte_arany_szinu_galaxy_s9","timestamp":"2018. május. 18. 12:03","title":"Újabb Galaxy S9-eket adott ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is cserélni kell.","shortLead":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is...","id":"20180518_900_millio_ybl_vizhaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdef75fb-b596-4722-b9a3-ae6b0367870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_900_millio_ybl_vizhaz","timestamp":"2018. május. 18. 21:40","title":"\"Kicsit\", úgy 300 millióval megdrágult a jegybanki alapítványok új épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent kell mondania, ha nem tetszik neki. Márki-Zaynak azért sincs könnyű dolga, mert hivatalba lépése után a szakemberek negyede otthagyta a hivatalt, az önkormányzatban többségben lévő Fidesz pedig gyakran igyekszik őt elgáncsolni.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent...","id":"20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b4ac6c-3198-424f-aa21-c86234869120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","timestamp":"2018. május. 17. 10:30","title":"Márki-Zay Péter és a Fidesz újabb frontokat nyit a kampányüzemmódban ragadt Vásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3969fde7-4f1f-46cd-9940-6bd436407a26","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 85. évében szerdán meghalt Lucian Pintilie, az egyik legismertebb román színházi és filmrendező, forgatókönyvíró és producer.","shortLead":"Életének 85. évében szerdán meghalt Lucian Pintilie, az egyik legismertebb román színházi és filmrendező...","id":"20180517_Meghalt_Lucian_Pintilie_roman_szinhazi_es_filmrendezo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3969fde7-4f1f-46cd-9940-6bd436407a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcff6ac7-eb29-4531-b2ff-e806e3360625","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Meghalt_Lucian_Pintilie_roman_szinhazi_es_filmrendezo","timestamp":"2018. május. 17. 10:46","title":"Meghalt Lucian Pintilie román színházi és filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj fogyott. ","shortLead":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj...","id":"20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a3c90-b04a-4b91-b308-dddefb848118","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","timestamp":"2018. május. 18. 15:23","title":"Hírhedt gigászok csatája: csúcsdízel BMW X5 az olajkályhás Bentley Bentayga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tíz éve húzódó ügyben elégelte meg a tétlenséget Brüsszel.","shortLead":"Egy tíz éve húzódó ügyben elégelte meg a tétlenséget Brüsszel.","id":"20180517_Ujabb_ugyben_citalja_Magyarorszagot_birosag_ele_az_Europai_Bizottsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c178e18-5383-4f02-96e0-40984f322dae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Ujabb_ugyben_citalja_Magyarorszagot_birosag_ele_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. május. 17. 12:35","title":"Újabb ügyben citálja Magyarországot bíróság elé az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcef133c-411d-477d-a467-738bb5fddf41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombat délután lesz érdemes vásárolniuk az Angliában élőknek, akkor úgysem lesz sor. De a mozi és a barlang is jó ötlet lehet.","shortLead":"Szombat délután lesz érdemes vásárolniuk az Angliában élőknek, akkor úgysem lesz sor. De a mozi és a barlang is jó...","id":"20180518_7_otlet_hova_menekuljon_akinek_mar_teljesen_elege_van_a_kiralyi_eskuvobol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcef133c-411d-477d-a467-738bb5fddf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5140286e-b778-45a9-8ac9-df4d658de264","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_7_otlet_hova_menekuljon_akinek_mar_teljesen_elege_van_a_kiralyi_eskuvobol","timestamp":"2018. május. 18. 17:38","title":"7 ötlet, hova meneküljön, akinek már teljesen elege van a királyi esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség. Megkérdeztük a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ezen a téren mit tapasztalnak. Az emberek egyre több élményre vágynak az állatkertekben, de olykor maguknak okozzák a legrosszabbakat. A szurikáta cuki, de vad, a lajhár olykor harap, de bepöccenhet egy alapvetően jámbor kecske is. Tanulságok és megfontolni valók vannak bőven a látogatók és az állatkert oldaláról is. ","shortLead":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség...","id":"20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984514e-317e-4e04-8d3b-4084d01916b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","timestamp":"2018. május. 18. 13:54","title":"Volt, aki még be is mászott a szurikátákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]