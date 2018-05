Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb5aa48b-8e53-4180-8fb6-6afc37c60520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy volt órákig a dugó az M7-es autópálya Budapestről kivezető oldalán egy pótkocsis teherautó balesete miatt. Törökbálintnál késő délután csak a leállósávban lehetett haladni. ","shortLead":"Nagy volt órákig a dugó az M7-es autópálya Budapestről kivezető oldalán egy pótkocsis teherautó balesete miatt...","id":"20180525_baleset_blokkolja_az_m7est_a_budapestrol_kivezeto_oldalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb5aa48b-8e53-4180-8fb6-6afc37c60520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a9aa73-2041-407d-be6c-56459f491e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_baleset_blokkolja_az_m7est_a_budapestrol_kivezeto_oldalon","timestamp":"2018. május. 25. 17:19","title":"Baleset blokkolja az M7-est a Budapestről kivezető oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f03ea3-be84-4a93-a027-255482430612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.","shortLead":"A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.","id":"20180524_Tobb_egyetemen_is_uj_rektorokat_nevezett_ki_Ader","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8f03ea3-be84-4a93-a027-255482430612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f141dcc-5a66-4ce5-a928-956b66d6244c","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Tobb_egyetemen_is_uj_rektorokat_nevezett_ki_Ader","timestamp":"2018. május. 24. 20:26","title":"Több egyetemen is új rektorokat nevezett ki Áder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32318005-ada5-43e7-8abe-bcaa41ca36f9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sokadik ügyben járt el a GVH.","shortLead":"A sokadik ügyben járt el a GVH.","id":"20180525_Ujabb_udulesi_ceggel_trukkozo_ceg_kapott_maximalis_birsagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32318005-ada5-43e7-8abe-bcaa41ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c48a913-ea1b-4e9c-9a75-6730d4189fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Ujabb_udulesi_ceggel_trukkozo_ceg_kapott_maximalis_birsagot","timestamp":"2018. május. 25. 11:52","title":"Újabb üdülési céggel trükköző cég kapott maximális bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy megrögzött agglegény is válthat irányt. ","shortLead":"Egy megrögzött agglegény is válthat irányt. ","id":"20180526_Tenyleg_megtortent_Hugh_Grant_megnosult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bec8280-093d-473f-8adc-2d8a550ca13a","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Tenyleg_megtortent_Hugh_Grant_megnosult","timestamp":"2018. május. 26. 08:16","title":"Tényleg megtörtént: Hugh Grant megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyesek valamilyen hóborttól fogva megtagadják magukban a nemzeti identitásukat, az európai identitásuk végett, mondta a Fidesz EP-képviselője az Európa Jövője című konferencián.","shortLead":"Egyesek valamilyen hóborttól fogva megtagadják magukban a nemzeti identitásukat, az európai identitásuk végett, mondta...","id":"20180524_Deutsch_szerint_Europa_ma_egy_atnevelotabor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36cedc4-8fac-4c4c-83e7-5e36b0115594","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Deutsch_szerint_Europa_ma_egy_atnevelotabor","timestamp":"2018. május. 24. 15:40","title":"Deutsch szerint Európa ma egy átnevelőtábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0cc93e-2911-48fc-9ab5-60a478441525","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kétéves gyerek testhőmérséklete egy árnyékban parkoló autóban is valamivel kevesebb mint két óra alatt érheti el az életveszélyes határt.","shortLead":"Egy kétéves gyerek testhőmérséklete egy árnyékban parkoló autóban is valamivel kevesebb mint két óra alatt érheti el...","id":"20180524_Egy_ora_alatt_is_meghalhat_egy_forro_autoban_hagyott_gyerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0cc93e-2911-48fc-9ab5-60a478441525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8baa894-d261-4590-bba5-e883e1b241c5","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Egy_ora_alatt_is_meghalhat_egy_forro_autoban_hagyott_gyerek","timestamp":"2018. május. 24. 21:25","title":"Egy óra alatt is meghalhat egy forró autóban hagyott gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány egyáltalán nem veszi komolyan a netszerte egyre gyakrabban feltűnő kamuhírek problémáját.","shortLead":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány...","id":"20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb18ed6-233c-48bc-928f-df60c164d3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","timestamp":"2018. május. 24. 17:03","title":"Ön szerint melyik a rosszabb: ha a kormány teszi ki a netre az álhíreket, vagy ha az üldözésük nevében másokat cenzúráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"Biztos ránk tartozik, mit gondol vagy állít az egyik fél a válás okáról? És ezt tényleg az állítólag megcsalt féltől kellett megtudnunk?","shortLead":"Biztos ránk tartozik, mit gondol vagy állít az egyik fél a válás okáról? És ezt tényleg az állítólag megcsalt féltől...","id":"20180525_Tenyleg_tudni_akartuk_hogy_Hosszu_Katinka_megcsalta_Shane_Tusupot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7e28f0-e3cb-479c-8fee-0c1fba152a81","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Tenyleg_tudni_akartuk_hogy_Hosszu_Katinka_megcsalta_Shane_Tusupot","timestamp":"2018. május. 25. 09:02","title":"Tényleg tudjuk és tudni is akarjuk, hogy Hosszú Katinka megcsalta-e a férjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]