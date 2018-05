Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","shortLead":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","id":"20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ee4500-5c5d-48a4-b220-ff2f60219c03","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","timestamp":"2018. május. 27. 15:20","title":"Új elefántház készült Szegeden a helyi vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők szerint növekedtek a június 12-re, Szingapúrba tervezett csúcstalálkozó megtartásának esélyei.","shortLead":"Elemzők szerint növekedtek a június 12-re, Szingapúrba tervezett csúcstalálkozó megtartásának esélyei.","id":"20180528_lehet_tenyleg_osszejon_a_csucs_allitolag_nyolcfos_delegaciot_kuldott_eszak_korea_szingapurba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0e27d8-52fa-4324-bcc0-4c0605dc44a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_lehet_tenyleg_osszejon_a_csucs_allitolag_nyolcfos_delegaciot_kuldott_eszak_korea_szingapurba","timestamp":"2018. május. 28. 07:40","title":"Lehet, tényleg összejön a csúcs: allítólag nyolcfős delegációt küldött Észak-Korea Szingapúrba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többéves mélypontra került a forint; eljárást javasol Magyarország ellen az Európai Bizottság a gazdaságpolitika miatt; az MKB jelezte, hogy megvásárolná a Budapest Bankot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Többéves mélypontra került a forint; eljárást javasol Magyarország ellen az Európai Bizottság a gazdaságpolitika miatt...","id":"20180527_Es_akkor_320_forintos_euroval_keszulhetnek_a_magyarok_a_nyaralasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253ef6b8-9be5-42d4-9f0d-82e7de98d9a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180527_Es_akkor_320_forintos_euroval_keszulhetnek_a_magyarok_a_nyaralasra","timestamp":"2018. május. 27. 06:30","title":"És akkor 320 forintos euróval készülhetnek a magyarok a nyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee105492-22e1-4a6f-a9a5-5442bdaf93de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Irakban indított offenzívát a hadsereg a terrorszervezet ellen.","shortLead":"Észak-Irakban indított offenzívát a hadsereg a terrorszervezet ellen.","id":"20180526_Meg_messze_nincs_legyozve_az_Iszlam_Allam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee105492-22e1-4a6f-a9a5-5442bdaf93de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d972a5c7-2b8e-4742-bc5a-793b93af3ce1","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Meg_messze_nincs_legyozve_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2018. május. 26. 12:01","title":"Még messze nincs legyőzve az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az LMP-nek és a DK-nak egyezkednie kell.\r

\r

\r

","shortLead":"Az LMP-nek és a DK-nak egyezkednie kell.\r

\r

\r

","id":"20180526_Parlamenti_ugyrend_eddig_ismeretlen_dilemmara_keresik_a_valaszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8947c7-5eb4-40b4-aa02-eba175421ac7","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Parlamenti_ugyrend_eddig_ismeretlen_dilemmara_keresik_a_valaszt","timestamp":"2018. május. 26. 09:42","title":"Parlamenti ügyrend: eddig ismeretlen dilemmára keresik a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy megrögzött agglegény is válthat irányt. ","shortLead":"Egy megrögzött agglegény is válthat irányt. ","id":"20180526_Tenyleg_megtortent_Hugh_Grant_megnosult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bec8280-093d-473f-8adc-2d8a550ca13a","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Tenyleg_megtortent_Hugh_Grant_megnosult","timestamp":"2018. május. 26. 08:16","title":"Tényleg megtörtént: Hugh Grant megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364e768-590a-4e6d-ba92-cbc8511851b1","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az új uniós adatvédelmi rendeletre nem csupán a nagyvállalatoknak, de a kis egyesületi weboldalak vagy személyes blogok kezelőinek is fel kell készülniük. Ellenkező esetben rájuk is súlyos bírság vár. Igaz, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a héten azt mondta, hogy a kormány tervei szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság csak figyelmeztethetné a kis- és közepes vállalkozásokat, ha megsértik a GDPR-t, más szankciót nem alkalmazhatna.","shortLead":"Az új uniós adatvédelmi rendeletre nem csupán a nagyvállalatoknak, de a kis egyesületi weboldalak vagy személyes blogok...","id":"201821__gdpr__adatvedelem__szemelyeskedes__kis_penz_nagy_foci","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7364e768-590a-4e6d-ba92-cbc8511851b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8d7d73-5c1a-4f94-94e2-ed41d61590b3","keywords":null,"link":"/tudomany/201821__gdpr__adatvedelem__szemelyeskedes__kis_penz_nagy_foci","timestamp":"2018. május. 26. 10:00","title":"Ha van weboldala, akkor erre figyeljen: az új EU-s rendelet önre is vonatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Utóbbiért nem kap pénzt, így nem világos, hogy mi szükség van a kétféle titulusra.","shortLead":"Utóbbiért nem kap pénzt, így nem világos, hogy mi szükség van a kétféle titulusra.","id":"20180526_Furjes_Balazs_allamtitkarkent_is_fovarosi_kormanybiztos_marad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f707238-2e09-468f-b769-03e35b8e8fff","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Furjes_Balazs_allamtitkarkent_is_fovarosi_kormanybiztos_marad","timestamp":"2018. május. 26. 10:20","title":"Fürjes Balázs államtitkárként is fővárosi kormánybiztos marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]