[{"available":true,"c_guid":"30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","shortLead":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","id":"20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2773c9d-58bc-4b80-9ab0-524c4c0b11c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","timestamp":"2018. június. 06. 16:59","title":"Lemond Rákospalota polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","shortLead":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","id":"20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d202ef6-b0bf-4382-bca7-751bd6370dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 05. 11:55","title":"Kéznél van az esernyője? Riasztást adtak ki a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","shortLead":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","id":"20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93d9e49-fb06-4a8a-b171-386ab8a69b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","timestamp":"2018. június. 05. 18:58","title":"Tűz ütött ki Csernobil \"halálzónájában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült hajnalban elaltatni. ","shortLead":"Nem sikerült hajnalban elaltatni. ","id":"20180606_szabadon_koszal_a_medve_Magyarorszagon_nem_sikerult_hajnalban_elaltatni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc227d7-9920-4593-bcfb-4dc8c6b8cf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_szabadon_koszal_a_medve_Magyarorszagon_nem_sikerult_hajnalban_elaltatni","timestamp":"2018. június. 06. 10:17","title":"Meglépett a medve Kocsérról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő, összeszerelő üzemből áll majd és széndioxid-semleges energiaellátású lesz","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő...","id":"20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f201a1c-b042-42cd-9fbd-0cef1f08a142","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","timestamp":"2018. június. 05. 18:48","title":"Jön a második Mercedes-gyár Kecskemétre, letették a digitális alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek a vizsgálatban, addig a legkörnyezetbarátabb, Euro 6-os dízelautók károsanyag-kibocsátása kétszeresen is meghaladta az uniós határértékeket.","shortLead":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek...","id":"20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e19c9e-ea0d-4868-851e-584f9e84d147","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","timestamp":"2018. június. 06. 16:05","title":"Egy dízelautó sem felel meg az EU-s kibocsátási normáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olimpiai bajnok birkózó egy banánimportálással foglalkozó cég reklámarca lett. A bíróság szerint azonban a háttérben ennél jóval többet tett, több üzletféllel ő kötötte össze az ügy elsőrendű vádlottját. ","shortLead":"Az olimpiai bajnok birkózó egy banánimportálással foglalkozó cég reklámarca lett. A bíróság szerint azonban a háttérben...","id":"20180606_blikk_a_banankiraly_cege_miatt_kotott_ki_a_birosagon_Novenyi_Norbert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb27e94-cc10-4f99-ad62-dbd351390bdf","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_blikk_a_banankiraly_cege_miatt_kotott_ki_a_birosagon_Novenyi_Norbert","timestamp":"2018. június. 06. 05:52","title":"Blikk: A banánkirály cége miatt kötött ki a bíróságon Növényi Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint az informatikai és vállalatirányítási területet érintő ismételt jogsértések miatt összesen 59,6 millió forint büntetést kapott a pénzintézet.","shortLead":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint...","id":"20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af6a89-8f86-4420-9f83-98f3a6ac643d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 05. 12:59","title":"Durva bírságot vágott a CIB-hez a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]