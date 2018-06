Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV Figyelő tette közzé egy utas beszámolóját arról, hogy hétfő este egy férfi megvert egy részeg nőt a metrópótló buszon. Több utas is látta, mi történt, a sofőr állítólag nem állt meg. Nem tudni, van-e felvétel a buszon történtekről, illetve tett-e valaki feljelentést.","shortLead":"A BKV Figyelő tette közzé egy utas beszámolóját arról, hogy hétfő este egy férfi megvert egy részeg nőt a metrópótló...","id":"20180605_utasbeszamolo_durvan_megvertek_egy_not_a_metropotlon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b024ec-9fbf-4e88-9787-46f1b20741f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_utasbeszamolo_durvan_megvertek_egy_not_a_metropotlon","timestamp":"2018. június. 05. 14:56","title":"Utasbeszámoló: durván megvertek egy nőt a metrópótlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","shortLead":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","id":"20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4300ae7c-a388-4843-b784-6e1ae21f86cc","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","timestamp":"2018. június. 06. 18:29","title":"Orosz, amerikai és német űrhajóst lőttek ki az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő Spar-pontok száma is nő, és két éven belül elérheti a százat.","shortLead":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő...","id":"20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fc4af-bdc5-40e1-acdd-55beff017b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","timestamp":"2018. június. 06. 07:48","title":"Jövőre indulhat a Spar webáruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","id":"20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a3e29-b1df-4363-bd0a-7ad8b4c75e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","timestamp":"2018. június. 07. 06:41","title":"A nap fotói: Nem kímélték az autókat a piliscsabai fűkaszások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","shortLead":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","id":"20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93d9e49-fb06-4a8a-b171-386ab8a69b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","timestamp":"2018. június. 05. 18:58","title":"Tűz ütött ki Csernobil \"halálzónájában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak a szabálytalanságokhoz, ami után büntethetnek.","shortLead":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak...","id":"20180606_traffipax_civil_rendorauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb1bf09-8743-4d4d-809b-0a67fdab32ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_traffipax_civil_rendorauto","timestamp":"2018. június. 06. 12:22","title":"Provokálnak is a civil rendőrautókkal, hogy utána legyen alap bírságolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program az áprilisi választások előtt. ","shortLead":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program...","id":"20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4fbc34-0035-424d-b9ee-1c70964ef3aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","timestamp":"2018. június. 06. 10:28","title":"Pont a választások előtt indult be az évek óta halott, szegényeket segítő program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6ab0e6-3e13-4546-be4b-4a44f25a7c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az első Digitális Európa program létrehozására, amelynek keretében 9,2 milliárd eurót fordítana a következő hosszú távú, 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetésben a mind sürgetőbb digitális kihívások kezelésére.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az első Digitális Európa program létrehozására, amelynek keretében 9,2...","id":"20180606_europai_bizottsag_digitalis_europa_program_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c6ab0e6-3e13-4546-be4b-4a44f25a7c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c56585-fe20-483c-9218-2f68296992b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_europai_bizottsag_digitalis_europa_program_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 06. 22:03","title":"2,5 milliárd eurót adna az EU arra, hogy mi is mesterségesen intelligensek legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]