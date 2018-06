Az Alaptörvény már most is büntethetővé teszi az életvitelszerű közterületen tartózkodást, ezek után már csak azt húzhatja a Fidesz, ha az egész országban betiltja a hajléktalanságot. A hatóságok most is felléphetnének ugyan a hajléktalanok ellen, az adatok alapján mégsem teszik. Legutóbb 2016 őszén intézkedtek életvitelszerű közterületen élés miatt. Választások környékén a hajléktalanok elleni kampány is felpörög.