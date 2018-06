Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6078632-4dac-490d-83b2-2da83f808109","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Operabemutatóival, színházi előadásaival és hangversenyeivel a Salzburgi Ünnepi Játékok lassan egy évszázada a világ egyik legjelentősebb kulturális fesztiválja. Ahogy a hagyományosan július végén kezdődő, öthetes rendezvénysorozat felejthetetlen színpadi bemutatókat, úgy vaskos botrányokat is megért története során.","shortLead":"Operabemutatóival, színházi előadásaival és hangversenyeivel a Salzburgi Ünnepi Játékok lassan egy évszázada a világ...","id":"feelaustria_20180612_10_erv_amiert_kihagyhatatlanok_a_Salzburgi_Unnepi_Jatekok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6078632-4dac-490d-83b2-2da83f808109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f75ec2-1e0a-4915-9bbd-74756127eb3b","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180612_10_erv_amiert_kihagyhatatlanok_a_Salzburgi_Unnepi_Jatekok","timestamp":"2018. június. 15. 07:30","title":"10 érv, amiért kihagyhatatlanok a Salzburgi Ünnepi Játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"gazdasag","description":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás irányítással. A 130 éves hídon mindent felújítanak a csatlakozó utakkal együtt, de bővítés nem lesz. ","shortLead":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás...","id":"20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3886017f-ea33-451b-b34e-0ed242ad8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","timestamp":"2018. június. 15. 10:57","title":"Felújítják az ország egyik leglepukkantabb hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc8aff6-7389-4acc-9452-634b5d384870","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fox nem győzött bocsánatot kérni a nézőktől.","shortLead":"A Fox nem győzött bocsánatot kérni a nézőktől.","id":"20180615_Robbie_Williams_nagyon_kinos_helyzetbe_hozta_az_egyik_amerikai_tevecsatornat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc8aff6-7389-4acc-9452-634b5d384870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b39ecf-eaba-4e79-88e5-561ff42c42c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Robbie_Williams_nagyon_kinos_helyzetbe_hozta_az_egyik_amerikai_tevecsatornat","timestamp":"2018. június. 15. 15:28","title":"Robbie Williams nagyon kínos helyzetbe hozta az egyik amerikai tévécsatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön döntés születhet.","shortLead":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön...","id":"20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e24220-d725-408e-b6ee-a1839b204905","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","timestamp":"2018. június. 14. 06:40","title":"Dönthetnek Mindszenty bíboros boldoggá avatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a6179d-5abf-4b8c-a8ff-80b390902617","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az épület felújítása és luxusszállodává alakítása miatt évekig letakarták Budapest egyik legszebb homlokzatát. Egy ideje most újra látható.","shortLead":"Az épület felújítása és luxusszállodává alakítása miatt évekig letakarták Budapest egyik legszebb homlokzatát...","id":"20180615_Ujra_lathato_a_Parisi_Udvar_gyonyoru_homlokzata__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a6179d-5abf-4b8c-a8ff-80b390902617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d37cc9-5651-4258-abdc-823f9663efc7","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Ujra_lathato_a_Parisi_Udvar_gyonyoru_homlokzata__foto","timestamp":"2018. június. 15. 15:58","title":"Újra látható a Párisi Udvar gyönyörű homlokzata - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking szavait – egy nem kevésbé különleges zenei aláfestéssel egyetemben – az elméleti fizikus hamvainak elhelyezése után sugározza az űrbe az Európai Űrügynökség.","shortLead":"Stephen Hawking szavait – egy nem kevésbé különleges zenei aláfestéssel egyetemben – az elméleti fizikus hamvainak...","id":"20180615_stephen_hawking_szavai_urbe_sugarzas_esa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcd7dfb-a1aa-4d69-8a82-659adf9029fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_stephen_hawking_szavai_urbe_sugarzas_esa","timestamp":"2018. június. 15. 10:03","title":"Ma az űrbe sugározzák Stephen Hawking szavait, egy fekete lyuk a célpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20be212-2a1d-43df-8bca-1535325ce53e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrség figyelmeztette a jekatyerinburgi stadion közelében élő lakókat, hogy a meccsnapokon ne menjenek ki erkélyeikre, s ne álljanak az ablakok közelébe, mert a mesterlövészek merénylőnek nézhetik, és lelőhetik őket. A vb-stadion környékén egyébként is igazi hadiállapot uralkodik.","shortLead":"Az orosz rendőrség figyelmeztette a jekatyerinburgi stadion közelében élő lakókat, hogy a meccsnapokon ne menjenek ki...","id":"20180614_Kicsit_tultoljak_a_biztonsagot_Jekatyerinburgban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a20be212-2a1d-43df-8bca-1535325ce53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3d5340-13ff-4ea9-9325-0951861f4e43","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Kicsit_tultoljak_a_biztonsagot_Jekatyerinburgban","timestamp":"2018. június. 14. 09:51","title":"Kicsit túltolják a biztonságot Jekatyerinburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég sok szabálytalanságot találtak az Európai Bizottság auditorai Magyarországon, Brüsszel 100-150 milliárd forintot is visszatarthat. Most már azt is tudjuk, melyek voltak a bajos beruházások.","shortLead":"Elég sok szabálytalanságot találtak az Európai Bizottság auditorai Magyarországon, Brüsszel 100-150 milliárd forintot...","id":"20180614_Itt_a_lista_ezek_miatt_kerheti_vissza_milliardokat_az_EU","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea389f8a-ee20-4062-95f0-cd64c2e50df8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Itt_a_lista_ezek_miatt_kerheti_vissza_milliardokat_az_EU","timestamp":"2018. június. 14. 08:34","title":"Itt a lista: ezek miatt kérhet vissza milliárdokat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]