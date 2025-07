Trump beváltotta a fenyegetőzését, 30 százalékos vámot vet ki az EU-ra

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy augusztus 1-jétől 30 százalékos importvámot vet ki az Európai Unióból és Mexikóból származó termékekre – írja a Reuters.

A friss vámokat Trump szombaton külön bejegyzésekben jelentette be saját közösségi platformján, a Truth Socialon. Mindez része annak a szélesebb körű vámháborús offenzívának, amelyet az elnök az elmúlt napokban indított, a hét elején már Japánt, Dél-Koreát, Kanadát és Brazíliát is célba vette, illetve 50 százalékos vámot vetett ki a rézre is.

Az Európai Unió az elmúlt hónapokban abban reménykedett, hogy sikerül egy átfogó kereskedelmi megállapodást kötni az Egyesült Államokkal, amely nullaszázalékos vámokat biztosított volna az ipari termékekre. A kemény és eredménytelen tárgyalások után azonban egyre inkább úgy tűnik, be kell érniük egy ideiglenes egyezséggel, abban a reményben, hogy később jobb feltételeket tudnak kialkudni.

Trump újraválasztása óta egyre több vámintézkedést vezetett be, amelyek révén már havonta több tízmilliárd dollárnyi bevételhez jut az amerikai államkincstár. A pénzügyminisztérium közleménye alapján az USA vámból származó bevételei június végéig meghaladták a 100 milliárd dollárt a folyó pénzügyi évben.

Az április elején bejelentett vámok életbe lépését végül 90 napra felfüggesztette annak láttán, hogy a piacok zuhanni kezdtek, a befektetők pedig attól tartottak, hogy a többletterhek globális visszaesést okozhatnak. A határidő viszont lejárt, ezért is szigorít most az elnök.