[{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utoljára vitázik hétfőn a parlament, mielőtt szerdán elfogadják a Stop Sorost. Diktatúrázás, Bibliából felolvasott kioktatás, Gyurcsány. Van itt minden.","shortLead":"Utoljára vitázik hétfőn a parlament, mielőtt szerdán elfogadják a Stop Sorost. Diktatúrázás, Bibliából felolvasott...","id":"20180618_Diktaturazva_tamadja_a_Jobbik_a_Fideszt_a_Parlamentben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc9d0f1-51ec-40e7-b697-ebbeeedd506b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Diktaturazva_tamadja_a_Jobbik_a_Fideszt_a_Parlamentben","timestamp":"2018. június. 18. 13:15","title":"Tordai: Ha Jézus élne, a pokolba adna beutalót a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rossz magyarsággal megfogalmazott facebookos spam kering az internet magyar nyelvű szegletében. Sikereket még így is érhet el.","shortLead":"Egy rossz magyarsággal megfogalmazott facebookos spam kering az internet magyar nyelvű szegletében. Sikereket még...","id":"20180618_facebook_sorsolas_14_szuletesnap_atveres_email_spam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449f9351-0430-4047-a17b-8d54cb1493db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_facebook_sorsolas_14_szuletesnap_atveres_email_spam","timestamp":"2018. június. 18. 15:03","title":"Ha ön is megkapja ezt az e-mailt a Facebooktól, nehogy válaszoljon rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Stop Soros csomag helyett az adótörvénnyel fogadják el a migrációt segítő szervezeteket sújtó különadót.","shortLead":"A Stop Soros csomag helyett az adótörvénnyel fogadják el a migrációt segítő szervezeteket sújtó különadót.","id":"20180619_orban_migracio_Stop_Soros_kulonado","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080ff0ee-a872-40d8-a075-f264aeea8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_orban_migracio_Stop_Soros_kulonado","timestamp":"2018. június. 19. 14:50","title":"Orbán nem hátrál, csak késleltette a csapást: jön a migrációt segítő szervezetek különadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry Kane-nek sikerült Volgográdban, a tunéziaiak elleni hétfői találkozón.","shortLead":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry...","id":"20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baceb358-f814-4f10-83af-877000f65ba4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","timestamp":"2018. június. 19. 11:37","title":"Harry Kane olyat tett, amire 28 éve nem volt képes angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyben az európai kultúra, ezért keresztény vezetés szakirányú továbbképzést indít a Kaposvári Egyetem.

","shortLead":"Veszélyben az európai kultúra, ezért keresztény vezetés szakirányú továbbképzést indít a Kaposvári Egyetem.

","id":"20180618_Kereszteny_vezetes_szak_indul_a_Kaposvari_Egyetemen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2e4fc3-88bf-4abd-b27a-f49dab3bb788","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Kereszteny_vezetes_szak_indul_a_Kaposvari_Egyetemen","timestamp":"2018. június. 18. 17:05","title":"Keresztény vezetés szak indul a Kaposvári Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c652b2ad-40d4-442f-b901-f3247aade155","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"A piknik szó eredeti jelentése nagyjából annyit tesz: fitymálva csipegetni. Cikkünkben elkalandozunk kicsit a magyar történelemben, és megnézzük, hányféleképpen piknikeztek régen, valamint azt is, hogy mit is találhatunk az elmúlt évszázadok és a jelen piknikes kosaraiban.","shortLead":"A piknik szó eredeti jelentése nagyjából annyit tesz: fitymálva csipegetni. Cikkünkben elkalandozunk kicsit a magyar...","id":"20180606_Piknik_regen_es_most__fitymalva_csipegetve_mulat_a_magyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c652b2ad-40d4-442f-b901-f3247aade155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885c3de3-73a6-4b71-9ecc-1e176da405df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180606_Piknik_regen_es_most__fitymalva_csipegetve_mulat_a_magyar","timestamp":"2018. június. 18. 07:24","title":"Piknik régen és most – fitymálva csipegetve mulat a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki cégautót vásárol, annak cégautóadót kell fizetnie, vannak azonban olyan kérdések, amelyek gyakran okoznak bizonytalanságot az adózóknak és a könyvelőknek. Az Adózóna néhány ilyet járt körül.","shortLead":"Aki cégautót vásárol, annak cégautóadót kell fizetnie, vannak azonban olyan kérdések, amelyek gyakran okoznak...","id":"20180619_Magancelra_hasznalja_a_ceges_autot_Erre_figyeljen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1689cd2d-e7ef-453b-87c6-b6f352c76c5f","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_Magancelra_hasznalja_a_ceges_autot_Erre_figyeljen","timestamp":"2018. június. 19. 10:43","title":"Magáncélra használja a céges autót? Erre figyeljen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","shortLead":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","id":"20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2c966c-7fa2-4e81-ab90-d3469fb7e15f","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","timestamp":"2018. június. 19. 10:54","title":"83 ezer gyerekpornófotót őrizgetett, 10 év fegyházat kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]