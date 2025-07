Orbán Viktor ismét üzent a harcosainak és a „Rácz nevű” szakértőről is írt

„Az ukrán elnök újra megfenyegette Magyarországot. Komolyan vesszük, de nem ijedünk meg” – írta a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő szerint „egyre nyilvánvalóbb, hogy az ukránok mélyen beépültek a magyar politikába”.

„A Tisza és a DK nyíltan ukránpárti, az újságírók közül sokan nyíltan kampányolnak Ukrajna mellett, és a szakértői világban is egyre erősödik a hangjuk.

A Rácz nevű már addig merészkedik, hogy Magyarországot vádolja a kárpátaljai templom felgyújtásával

– fogalmazott Rácz András utalva. Az Oroszország-szakértő ugyanis vasárnap azt állította, hogy szerinte az Orbán-kormánynak jó eséllyel köze lehetett a palágykomoróci templom elleni támadáshoz. Az épületet korábban meggyújtották és a falára azt a feliratot festették: „Késhegyre a magyarokkal!”

Az ukrán hatóságok egy 28 éves helyi férfit gyanúsítottak meg az esettel összefüggésben.

„Egyetlen állításomat sem cáfoltad. A gyalázkodással sem” – Rácz András válaszolt Menczer Tamásnak Az Oroszország-szakértő szerint a kárpátaljai magyarságnak árt, amit a Fidesz kommunikációs igazgatója művel.

Rácz András nem sokkal később a Facebook-oldalán reagált a kormányfő kijelentésére. „Kicsit furcsa érzés, amikor a miniszterelnök írásban emleget úgy, hogy a Rácz nevű, de nem ez a valódi baj. A baj az, hogy a miniszterelnök egyértelmű cáfolat helyett csak személyeskedik” – fogalmazott. A szakértő emlékeztette a miniszterelnököt, hogy korábban előre jelezte az orosz-ukrán háború közeledtét, de Orbán Viktor ostobaságnak nevezte a prognózist.

„A Harcosok Klubjának pedig csak azt tudom üzenni, amit a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak: nem félek tőlük sem. Ukrajnában járva az önök orosz haverjainak rakétáitól félek. A tüzérségüktől is. Egyre rondább dolgokra képesek a tömeges dróntámadások is. De amiatt, hogy magyar bértrollok csúnyákat írnak rólam, nos, emiatt már régesrég nem aggódom. Én még akkor is itt leszek és a poszt-szovjet térséget fogom kutatni, amikor a Harcosok Klubjára már rég nem is emlékszik senki” – írta Rácz András.

Hozzátette: „miféle ország és kormányzat az, ahol a miniszterelnök azzal foglalkozik, hogy egy senki történész ellen uszítja a követőit? Érdemes ezen elgondolkodni”.

Orbán Viktor a Fradinak is üzent

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában megismételte, hogy „Ukrajna nem jöhet az Európai Unióba, és a magyarok pénze nem mehet Ukrajnába”.

A miniszterelnök üzenete szerint délután nemzetbiztonsági kérdésekről tárgyal majd, és találkozik a nemzetbiztonsági főtanácsadójával.

„A politika sűrű és zűrös, de a lányok fantasztikusak!” – írta a női vízilabda-válogatottra utalva, a csapat ugyanis bejutott a világbajnokság döntőjébe, miután 15-9-re legyőzte a spanyol válogatottat. „Ma a fiúk jönnek a szerbek ellen az elődöntőben. (…) Este pedig: Fradi!” – tette hozzá.

