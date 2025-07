Ezért nem tűnik túl jó ötletnek teleszórni ATM-ekkel a falvakat

Több mint ezer új bankjegykiadó automatát kell majd a bankoknak telepíteniük a kisebb településeken, Fityeházától Csökölyig idén és jövőre, de azzal, hogy ilyen sok helyszínre kerül egy-egy „pénzeszsák”, jelentősen megnő a velük kapcsolatos kockázat – figyelmeztet a G7.hu.

A készpénzhasználatért valamiért nagyon rajongó, azt alkotmányba is foglaló kormány idén tavasszal döntött úgy, hogy minden településre kötelező lesz ATM-et telepíteni, és ennek költségeit a bankokra hárítja. Az elhatározást végül kissé kilúgozták: egy korábbi kormányinfón kiderült, hogy idén csak az 1000 fő feletti településekre vonatkozik a rendelet, az 500–1000 fő közötti kistelepülések majd csak jövőre kerülnek sorra.

A lap emlékeztet, hogy ugyan az MNB rendeletben szabályozza a gépek telepítésének szempontrendszerét, azt nem tisztázzák, hogy mit tartanak megfelelő helyszínnek, és egy sor példát hoznak arra, hogy hol, milyen módszerekkel fosztogatják az automatákat.

Felhívják a figyelmet például arra, hogy Németországban mindennapos az ATM-robbantás, 2021-23 között évente közel ötszáz eset történt, 60 százalékban sikerrel, ezért meg is duplázták az ilyen bűncselekményekért kiszabható börtönbüntetést (egyről két évre). Egy alkalommal a fosztogatók 165 ezer eurót (66 millió forintot) zsákmányoltak.

Hollandiában a robbantások miatt le is szerelték az automaták túlnyomó részét, az elkövetők ezért fordulhattak Németország felé a lap szerint. A hollandoknál szerveződött a hírhedt Audi gang, a főként marokkói fiatalokból álló ATM-robbantó csoportok egyike.

A lap szerint Svájcban is gyakoriak a fosztogatások, tavalyelőtt 32, tavaly 44 eset volt főként Bázel környékén. Bécsben tavaly novemberben 24 óra alatt két ATM-et is levegőbe repítettek, idén februárban pedig a Fertő-tó partján, Nezsiderben (Neusiedl am See) is próbálkoztak, de több a szlovákiai robbantási kísérlet is volt a közelmúltban.

A G7.hu arra is emlékeztet, hogy a kétezres években vette át a bankrablások szerepét az ATM-ek válogatott módszerekkel történő fosztogatása: szaggatták ki őket autókhoz csatolt drótkötelekkel, robbantások is voltak, és idézik a Nemzeti Nyomozó Iroda akkori bűnügyi főosztályvezetőjét, Dócs Andrást, aki „leszögelt pénzeszsákoknak” nevezte a gépeket.

A HVG 2008-ban írt részletesen a jelenségről, megállapítva, hogy terjedésükben jelentős szerepet játszott az enyhébb büntetés. Az ATM-támadások a 2010-es években csillapodtak le itthon, utoljára 2019-20-ban követett el nagy sikerű ilyen akciót egy moldáv banda: nyírbátori és jászberényi automatákat pakoltak ki 50 millió forintot zsákmányolva, de később elfogták őket.