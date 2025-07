A tiszás vagy a fideszes Kapu Tiborra, illetve Hadházy Ákosra szavazna inkább? – kérdezi a zuglóiakat egy közvéleménykutató

Kire szavazna a választókerületben, ha Kapu Tibor lenne a Tisza jelöltje, lenne egy fideszes jelölt és Hadházy Ákos? Kire szavazna, ha Kapu fideszes színekben indulna és lenne egy ismeretlen tiszás jelölt plusz Hadházy? – ezt, a magyar űrhajós fiktív politikai szerepvállalásával többváltozós modellben is számoló forgatókönyvet szondázza a 21 Kutatóközpont felmérése a független Hadházy Ákos zuglói körzetében, ami a korábbi Budapest 8-as egyéni választókerület, de jövőre már átrajzolva, 6-os számú lesz.

Az új, 6-os számú zuglói egyéni választókerület – nagyon más, mint a régi, a 8-as számú volt valasztas.hu

Ha a választókertületben hárman indulnak, egy tiszás, egy fideszes és Hadházy Ákos, akkor vajon ki fog nyerni? – hangzik egy másik kérdés abban a jelenleg is zajló telefonos közvéleménykutatásban, amit a 21 Kutatóközpont munkatársai irányítószám alapján a zuglói körzet lakosai körében végeznek, helyi és országos politikai tendenciákat, szavazási hajlandóságot felmérve. Ami a választókerületet illeti, rákérdeznek arra is, hogy kire szavazna a válaszadó, ha csak két jelölt lenne, tiszás és fideszes.

A zuglói körzet azért érdekes, mert ott előfordulhat, hogy valóban három esélyes jelölt is elindul: egy fideszes, egy tiszás és Hadházy Ákos. Ugyanis a 2021-es ellenzéki előválasztáson a választókerületben győztes, majd ott egyéni mandátumot is nyert független Hadházy bejelentkezett a Tisza Párt novemberben esedékes előválasztására, de kosarat kapott Magyar Pétertől, aki jelezte: a Tisza előválasztása nem olyan lesz, mint az összellenzéké 2021-ben, mert ebben az „óellenzéknek” nincs helye.

Hadházy indulna a Tisza előválasztásán, Magyar szerint nincs alku az „óellenzékkel” A Tisza Párt elnöke leszögezte: mindenhol saját jelöltet állítanak, az „óellenzéknek” itt nincs helye – kérdés, idetartozik-e vajon Hadházy Ákos. Magyar, ha kimondatlanul is, de megköszönte a Momentum visszalépését. Hadházy úgy reagált Magyarra, hogy ő Zuglóban már elérte azt, amit a Tisza országosan akar.

Hadházy azzal ajánlkozott az előválasztásra, hogy „szívesen elindulok a Tisza által kiválasztott jelölt vagy jelöltek mellett Zuglóban (…) nekem sajnos van még dolgom ebben az országban.” Magyar viszont világossá tette, hogy a Tisza előválasztása a saját jelöltjeik versenye. A jelek szerint pedig ebből minden jelenlegi politikust kizárnak, még az annak idején fideszesként a trafikmutyit kirobbantó Hadházy Ákost is, aki az ellenzék legaktívabb korrupciófeltárója az utóbbi években.

Hadházy erre emlékeztette a pártelnököt: „Zuglóban már elértem, amit ő országosan még csak szeretne elérni: legyőztem a kompromittálódott ellenzéki szereplőket és a Fideszt is.” Magyar mégis ragaszkodik ahhoz, hogy nem akarnak bevonni másokat a Tisza előválasztásába, mert „ha kinyitjuk ezt, az a Tisza végét jelenti”. Az biztos, hogy Magyarnak és pártjának politikai alapvetése az éles elhatárolódás az „óellenzéktől”, és ebből nem engednek. A Tisza előválasztásának esélyeiről és veszélyeiről itt írtunk:

Minden idők legnagyobb ellenzéki erődemonstrációjára készül Magyar Péter, de kockázatos vállalás a Tisza-előválasztás Jó eséllyel simán lekörözi majd a Tisza Párt ősszel startoló előválasztása nemcsak a hasonló, 2021-es ellenzéki akció 663 ezres adatát, de még a Nemzet Hangja szavazás 1,1 millió résztvevővel beállított saját rekordját is. A megvalósítás logisztikai rémálom lesz komoly buktatókkal, ráadásul a siker mellett politikai veszélyekkel is járhat.

A 21 Kutatóközpont felmérésben amúgy olyan megszokott alapkérdésekre is választ várnak, minthogy egy most vasárnapi parlamenti választáson részt venne-e a kérdezett, és ha igen, melyik pártra szavazna (itt felsorolják a Tiszán, a Fideszen és a DK-n kívül kisebb pártokat is, mint például a Kutyapárt). Megkérdezik azt is, hogy a válaszadó a tavalyi EP-választáson melyik pártra voksolt, és azt is, hogy szerinte ki lenne a jobb miniszterelnök, Magyar Péter vagy Orbán Viktor?

Sőt, a kérdezőbiztos felsorol öt ismert személyt, és a válaszadónak 1-5-ig skálázva értékelnie kell, mennyire szívesen látná őket fontos politikai szerepben. A személyek: a Nobel-díjas Karikó Katalin, a zuglói jelöltként is kérdezett Kapu Tibor, az Orbán Viktort és rendszerét kifigurázó Majka illetve Bödőcs Tibor, valamint Görbicz Anita. Utóbbi azért érdekes, mert a Telex szerint a korábbi kézilabdázót, a Győri Audi ETO KC sportigazgatóját indíthatja 2026-ban Győrben egyéni jelöltként a Fidesz.

Hadházy Ákos hónapok óta hétről hétre szervez tüntetéseket Cabrera Martin

A zuglói körzetben egyébként a 2022-es parlamenti választáson Hadházy Ákos hatpárti, összellenzéki jelöltként – a Momentum, a DK, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP támogatásával – főlényesen győzött 54 százalékot meghaladó eredménnyel. A fideszes jelölt, Borbély Ádám 17,5 százalékponttal és majdnem 10 ezer szavazattal lemaradva lett a második. Értékelhető, 3 százalék feletti eredményt ért el a körzetben a Mi Hazánk és a Kutyapárt jelöltje, 3 kispárt jelöltje pedig összesen kapott 2 százalékot.

Ehhez képest a jövő évi, 2026-os választás új helyzetet teremthet. Azért is, mert az országosan erős Tisza leendő jelöltje és a helyben erős Hadházy egymás ellen indulhat, amiből könnyen a Fidesz jelöltje kerülhet ki győztesen, nem beszélve a szintén induló kisebb pártok jelöltjeinek hatásáról. Ráadásul a tavaly év végén ésszerű és jogos indokkal ugyan, de politikailag motiváltnak tűnően a Fidesz-KDNP kétharmados többsége alapjaiban rajzolta át a budapesti választókerületeket – ideértve a zuglóit is.

Sebkötözés helyett amputáció: a legtöbb fővárosi körzetre rá sem lehet ismerni az új határokkal – ami a Fidesznek kedvezhet Teljesen átszabja Budapest választókerületi térképét a Fidesz. Van körzet, amely eddig Budán volt, most Pestre került. Megszűnik az egyetlen olyan választókerület, amelyik egyben lefedett egy teljes kerületet – most négyfelé szabdalták. Pest megyében is teljes a káosz, de itt, úgy tűnik, a Fidesz jár rosszul a körzethatár-bűvészkedéssel.

A választókerületi térkép már 2026-ra érvényes átrajzolása előtt, a Budapest 8-as választókerület 2011 óta Zugló nagyobb részét magában foglalta, majdnem teljesen lefedve a XIV. kerületet, amelynek egyedül egy kisebb része, alsórákos „lógott át” a szomszédos XVI. kerületet is magában foglaló 13-as körzetbe. A zuglói körzet azonban teljesen megváltozik jövőre, mert ezt részt és még egy nagyobb zuglói területet „lecsíptek” róla, viszont hozzácsaptak egy darabot a XV., a VIII., és a VII. kerületből is.

A főleg Budapestet és Pest megyét érintő körzethatár-átrajzolásokra összességében is igaz, hogy a korábban ellenzéki, vagy a 2024-es EP-választáson Tisza-domináns körzeteket a Fidesz számára kedvezőbb helyzetet teremtve bontották szét, de ez a fővárosi választókerületekben méginkább tetten érhető. Egyrészt kettővel kevesebb, 16 körzet lett, ez pedig már önmagában is annak kedvez, aki gyengébben szerepel a fővárosban, ez pedig egyértelműen a Fidesz-KDNP, hiszen

a 2022-es választáson az eredeti 18-ból 17 egyéni választókerületet megnyert a hatpárti ellenzék.

Az ellenzéknek – és ezalatt egyre inkább a Budapesten kiemelkedően erősödő Tiszát érdemes érteni – 2026-ban az összevissza variált és megváltoztatott határú és emiatt vegyesebbé váló politikai szimpátiájú körzetekben kellene megőriznie pozícióit a Fidesz ellenében. Ez a zuglói körzetben azt jelenti majd, hogy onnan elcsatoltak jelentős, a tavalyi EP-választáson a Tisza előnyét mutató területet, amiket viszont hozzácsaptak, ott a 2024-es voksoláson inkább a Fidesz volt előnyben, vagy legalábbis vegyes a kép.

Politikai közhely, hogy a 2026-os választás az egyéni körzetekben dől el. Ahhoz, hogy a Tisza kormányt váltson, a Választási földrajz elemzője Bódi Mátyás, Dull Szabolcs Ötpontban podcastjában vázolt számítása szerint 56 egyéni mandátumot kell szereznie – köztük a 16 budapestit, a zuglóival együtt. A kétharmados Tisza-győzelemhez már 84 körzet kellene, ideértve a Békés 3-asat is, ahol 2010 óta a Fidesz nyer, de a HVG-hez eljutott, a Tiszának, belső használtra szánt mérés szerint Magyarék már beérték őket:

Itt van Magyarék belső mérése: már fej fej mellett a Tisza és a Fidesz a kétharmadhoz szükséges kormánypárti fellegvárban A Békés megye 3-as választókerületben korábban rendre a Fidesz nyert, de a Tiszának készített és a HVG-hez eljutott friss kutatás már döntetlenre méri a Tiszát és a Fideszt. A Gyula központú, eddig kormánypárti körzet elhódítása elengedhetetlen lenne 2026-ban Magyar Péteréknek a kétharmados, alkotmányozó többség megszerzéséhez.

(Nyitóképünkön Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós. Fotó: Giorgio Viera / AFP)