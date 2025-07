Elektronikus nyomkövetőt kaphat az Orbán-kormánytól az, aki kimenne tüntetni egy Budapesten parádézó diktátor ellen

Megfélemlítéshez és hatalmi önkényhez vezethet egy friss kormányrendelet-tervezet, amely konkrét bűncselekmény gyanúja nélkül is széles körben lehetővé tenne személyi szabadságot korlátozó intézkedést. Egy gumiszabály alapján a jövőben elektronikus nyomkövetőt tehetnek a hatóságok azokra, akiket külföldi állami vendégekre veszélyesnek ítélnek, és ezért a mozgásukban is korlátoznák őket.

A HVG is írt róla, hogy egy rendelettervezet alapján az általánosnál nagyobb távolságra is lezárhatja a kormány vagy az államfő meghívására az országba érkező, nemzetközileg védett személyek és delegációjuk tartózkodási helyét a rendőrség olyanok előtt, akik már korábban is zavaró magatartást tanúsítottak. Mások legalább a kordonig elmehetnek, ők addig sem. Ezt elektronikus nyomkövetővel ellenőriznék.

Ilyen elektronikus nyomkövető okosórát vetnének be a tüntetők ellen

Vagyis a kormány szólásszabadság-pórázt rakna azokra a polgáraira, akik esetleg kellemetlen perceket okozhatnának akár csak egy tiltakozó táblával vagy bekiabálással fontos külföldi vendégeknek. Főleg a Magyarországot diplomáciai vendégként egyre gyakrabban felkereső putyinista autokratáknak, keleti despotáknak, vádlottak padjára készülő bukott vezetőknek és partvonalra szorult politikusoknak.

Ahol megfordulnak állami vezetők, fontos politikusok, természetes, hogy a házigazdák kiemelten figyelnek személyi védelmükre. Ahogy az is, hogy e vendégek ellen olykor tüntetnek – néha erőszakosan, néha békésen. Előbbi ellen fel kell lépni, utóbbi – egy bekiabálás, tiltakozó tábla vagy sorfal – viszont a szólásszabadság velejárója, még akkor is, ha az az illető politikusnak vagy akár a vendéglátóknak ez kínos.

Tüntetni otthon, a négy fal között

Ám az Orbán-kormány nem szereti a kínos jelenteket, és a jelek szerint hajlandó (karhatalmi) erővel is fellépni ezek okozói ellen.