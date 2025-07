Üzent az ellenzéknek a kutyapárti pártigazgató: Ha korábban csak a legerősebb párt indulását támogatták, akkor most miért nem lépnek vissza?

„Ez a párt három választás óta mindig önállóan indult, és most is ezt fogjuk tenni. Ha eddig az volt a duma, hogy csak a legerősebb párt induljon, akkor ők most mégis hova az úristenbe indulnak el?” – mondta a Népszavának Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt parlamenti listavezetője.

A párt június végén jelentette be, hogy kik vezetik majd az országgyűlési választáson a listájukat, az pedig már korábban kiderült, hogy nem szerepel majd rajta a pártelnök Kovács Gergely, valamint Döme Zsuzsa, ferencvárosi alpolgármester sem.

„Mi egyszerűen csak nem verjük át a választókat azzal, hogy a hivatalban lévő társelnökök listát vezetnek, aztán meg nem ülnek be a parlamentbe. Sokan eljátszották már ezt, de szerintem a Kutyapárt szavazóinak tudniuk kell, hogy ki képviseli majd őket. És ha ez nem Gergő, vagy Suzi, akkor nekik nem szabad ott lenniük a listán sem” – mondta Nagy Dávid.

Min mondta, nincs olyan ambíciója, hogy átvegye a párt vezetését, viszont a szervezést szívesen viszi.

Úgy vélte, a szavazóik 2022-ben is átszavaztak az esélyes jelöltre egyéniben, és azt is megtanulták, hogy a pártnak elsősorban a listás mandátum a fontos. „Ez pedig nem hátráltatja a kormányváltást, hanem pont, hogy segíti” – fogalmazott. (A kérdés azért kerül elő rendszeresen, mert a magyar választási rendszerben akkor lehet nagyobb eséllyel leváltani a kormánypártot, ha egy „valódi” jelölt áll vele szemben az egyéni körzetekben. Ezzel akadályozható meg, hogy elaprózódjanak az ellenzéki voksok.)

A DK-val kapcsolatban Nagy Dávid úgy fogalmazott: „Mi soha nem szólítottunk fel senkit visszalépésre, és soha nem kampányoltunk azzal, hogy a kisebb pártokra adott szavazat elveszik. Ők meg igen. A Momentum ilyen szempontból tök elvszerű, ők is azt mondták, hogy csak legnagyobb induljon el, 2022-ben ezért el is indultak az összefogással, most viszont nem”.

Hozzátette: „Természetesen, ha azt fogjuk látni, hogy a rendszerváltáshoz azt kéne, hogy ne csináljunk semmit, akkor nem csinálunk semmit. Viszont én most nem ezt látom”. Jelenleg 25 egyéni jelöltjük van, 85-90 helyen terveznek indulni, és 100 jelentkezőjük van képzésen.