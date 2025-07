Hosszú Katinka szerint alapvető hiányosságokkal küzd az úszószövetség gyermekvédelmi struktúrája

Wladár azután, hogy 2017-ben választották meg először a szövetség elnökének – legutóbb idén júniusban erősítették meg a posztján –, a HVG-nek adott portréinterjúban arról beszélt: már tízévesen naponta le kellett úsznia húsz kilométert, és az, hogy Széchytől olykor „kapott”, segített neki túllendülni, „és néha talán meg is érdemeltem a verést”. Ugyanakkor kijelentette: „Ha az elnökségem alatt valakiről bizonyságot nyer, hogy megüt egy gyereket, abban a pillanatban fegyelmivel kizárom, ezt megígérem”.A szövetségben 2018-ban gyermekvédelmi program indult, ennek keretében magatartási kódexet dolgoztak ki a sportolók, a szülők és az edzők számára is. Telefonszám, e-mail-cím is létesült, amelyeken akár anonim módon is bejelentést lehet tenni.