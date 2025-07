Szeghalmi Örs, a nagyváradi Tisza Sziget társalapítója: Szinte zsigerből tiltakoznak az ellen, amit Fidesz művel

Szeretettel külföldről című sorozatunk írása.

Az erdélyi magyarság politikai preferenciáit tekintve is csak látszólag homogén közösség, a kép valójában jóval árnyaltabb – mondja Szeghalmi Örs, az első partiumi Tisza Sziget egyik alapítója, amikor rákérdezek: hogyan tudtak a társaival együtt látszatra egyöntetűen Fidesz-hívő közösségben, mármint a romániai magyarokéban, egy ilyen szervezetet létrehozni.

Szerinte sok, sőt egyre több az olyan ember, aki elégedetlen a Fidesz működésével, és belátja, hogy a kormánypárt már nemcsak Magyarországot, hanem a romániai magyarságot is leuralta, az ottani klientúráját is kiépítette, a romániai magyar kollaboránsait is korrupttá, irányíthatóvá tette, illetve próbálja tenni.

Szeghalmi bevallja, rövid ideig maga is úgy tekintett a Fideszre, mint a politikai vetésforgó egyik elemére, az ország vezetésében szükségszerűen egymást váltó pártok egyikére – ám már Orbánék első kormányzási ciklusa során figyelmeztető jelként értékelte, hogy a párt erőszakosan igyekezett vezetni, és önhitten kommunikált. És a Fidesz második regnálásának kezdete, azaz 2010 előtt rájött, hogy a kettő, vagyis az ellentmondást nem tűrő kormányzási stratégia és az arrogáns stílus elválaszthatatlan egymástól, a pökhendi erőszakosság is a párt leglényegéhez tartozik.