[{"available":true,"c_guid":"d99fee5c-47ec-4dc8-9b14-dc25074608a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek nyugodtan kiteszik a pénzt a ház elé a mozgóárusnak, majd elmennek dolgozni.","shortLead":"Az emberek nyugodtan kiteszik a pénzt a ház elé a mozgóárusnak, majd elmennek dolgozni.","id":"20180620_A_roman_falu_ahol_evtizedek_ota_nincsenek_tolvajok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99fee5c-47ec-4dc8-9b14-dc25074608a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638e1a1f-a93a-4e30-bcac-cacc23337038","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_A_roman_falu_ahol_evtizedek_ota_nincsenek_tolvajok","timestamp":"2018. június. 20. 06:45","title":"A román falu, ahol évtizedek óta nincsenek tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815057e-06b6-492d-9e49-d0c8355dce1c","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201825_kozepkor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e815057e-06b6-492d-9e49-d0c8355dce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b559a2c1-dfd1-4888-b088-3c60255ab873","keywords":null,"link":"/itthon/201825_kozepkor","timestamp":"2018. június. 21. 11:40","title":"Kocsis Györgyi: Középkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista közzététele. Az idei kihirdetésére június 19-én került sor a spanyolországi Bilbaóban. Nézegettük a listát. ","shortLead":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista...","id":"20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd719705-4038-4579-861a-fae64376defc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","timestamp":"2018. június. 20. 19:20","title":"A világ legtutibb éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce276dae-1be3-4388-9cfd-92939a6b15e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözés folyamatosan csúszott, most megvan a céldátum.","shortLead":"A költözés folyamatosan csúszott, most megvan a céldátum.","id":"20180621_Ev_elejen_koltozik_a_Varba_Orban_Viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce276dae-1be3-4388-9cfd-92939a6b15e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e2c6c5-77e5-4f48-967d-27fef885ea7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Ev_elejen_koltozik_a_Varba_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 21. 12:02","title":"Év elején költözik a Várba Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel a figyelmet valamire – és persze önmagára. ","shortLead":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel...","id":"20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6885f3b-d1ca-4057-9d9d-f70e3369dcae","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","timestamp":"2018. június. 21. 10:37","title":"Tengerből kimentett menekültekkel kezdett kampányolni egy világhírű divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén Argentína, és arról is beszélt, szerinte Messi miért nem hasonlítható hozzá vagy Maradonához.","shortLead":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén...","id":"20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c380a69-a52e-4d9c-b29f-8e4938802ac0","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","timestamp":"2018. június. 21. 11:41","title":"Az argentin világbajnok Kempes elmondta, mi a baj Messiékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már azzal is a felhasználók idegein táncolt, hogy bevezette a reklámokat a Messengerbe, erre most rátesznek még egy lapáttal. Jönnek az automatikusan elinduló videós hirdetések.","shortLead":"A Facebook már azzal is a felhasználók idegein táncolt, hogy bevezette a reklámokat a Messengerbe, erre most rátesznek...","id":"20180620_facebook_messenger_hirdetes_automatikusan_elindulo_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234413f-9ce6-44e0-8af7-b0265f230e08","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_facebook_messenger_hirdetes_automatikusan_elindulo_video","timestamp":"2018. június. 20. 11:03","title":"Hát, ez remek: a Facebook automatikusan elinduló videós reklámokat tesz a Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Marco Rossi a belga Georges Leekenst váltja a magyar labdarúgó-válogatott kispadján. ","shortLead":"Az olasz Marco Rossi a belga Georges Leekenst váltja a magyar labdarúgó-válogatott kispadján. ","id":"20180620_marco_rossi_szovetsegi_kapitany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb43346-1677-48b8-974f-c5d03459bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcf5bd3-6ce3-40df-a37b-02c0b2a2018a","keywords":null,"link":"/sport/20180620_marco_rossi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. június. 20. 15:56","title":"Megszólalt az új szövetségi kapitány: \"Ez életem egyik legjobb napja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]