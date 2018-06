Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","shortLead":"Előtte ugyanis nem szűrték a vérkészítményeket Hepatitis C-re.","id":"20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e911a3e-7903-4a84-8896-8d9f0cc5f402","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Kapott_veratomlesztest_1992_elott","timestamp":"2018. június. 23. 20:28","title":"Kapott vérátömlesztést 1992 előtt? Akkor menjen el szűrésre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c83d91-d876-4e98-8f8c-18793b480d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, kik ellenőriztek a civil, kék lámpás autóból az M7-esen és az is, hogy a németek még mindig tisztelik a Balatont. Hírösszefoglaló.","shortLead":"Kiderült, kik ellenőriztek a civil, kék lámpás autóból az M7-esen és az is, hogy a németek még mindig tisztelik...","id":"20180624_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7c83d91-d876-4e98-8f8c-18793b480d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df0b376-2e51-4e0f-8d30-ce75032fe09d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 24. 15:21","title":"Tolatóradar: Szakadt, sérült abronccsal vitte az utasokat a 8E busz a Keletiig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sarah Sanders családjával akart vacsorázni a Red Hen étteremben Lexington városában (Virginia állam). Felismerték. Megkérték, hogy távozzon, mert Donald Trumpnak dolgozik. A szóvivő nő családjával együtt kivonult az étteremből, de nem kívánta kommentálni az esetet. ","shortLead":"Sarah Sanders családjával akart vacsorázni a Red Hen étteremben Lexington városában (Virginia állam). Felismerték...","id":"20180624_Trump_szovivojet_kidobtak_egy_etterembol_Washington_kozeleben_igen_azert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761718e-bcdc-4e58-9ce9-a5a85f9a10ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Trump_szovivojet_kidobtak_egy_etterembol_Washington_kozeleben_igen_azert","timestamp":"2018. június. 24. 15:02","title":"Trump szóvivőjét kidobták egy étteremből Washington közelében, igen, azért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053eb77c-3a4e-4c40-93a7-4be49da74632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanság egyes körökben politikailag nem túl korrektek a dízelautók, de még így is sokan rajonganak értük. És az egekbe növelik a teljesítményüket. ","shortLead":"Mostanság egyes körökben politikailag nem túl korrektek a dízelautók, de még így is sokan rajonganak értük. És...","id":"20180624_dizelstop_gazolaj_audi_a8_tdi_abt_tuning_dizelmotor_turbo_mercedes_sosztaly_bmw_750d","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=053eb77c-3a4e-4c40-93a7-4be49da74632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1192ca0-5ad2-4a70-ae16-12604d23f5e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_dizelstop_gazolaj_audi_a8_tdi_abt_tuning_dizelmotor_turbo_mercedes_sosztaly_bmw_750d","timestamp":"2018. június. 24. 16:26","title":"Dízelstop helyett gázolaj túladagolás: ilyen lett a 330 lóerős új Audi A8 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","shortLead":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","id":"20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc9b38-85c3-4ab9-9661-b11ebc14f07e","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. június. 23. 14:08","title":"Több mint négyszáz embert mentettek ki a tengerből a spanyol hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a játékhéten nem volt telitalálat, egy hét múlva már 445 millió forintos főnyereményért ikszelhetünk. ","shortLead":"Ezen a játékhéten nem volt telitalálat, egy hét múlva már 445 millió forintos főnyereményért ikszelhetünk. ","id":"20180623_Elo_a_lottoszelvenyekkel_lassuk_mennyire_van_oka_orulni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5715be1d-ce95-4b11-86ce-e6611a5f1fd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Elo_a_lottoszelvenyekkel_lassuk_mennyire_van_oka_orulni","timestamp":"2018. június. 23. 19:40","title":"Elő a lottószelvényekkel, lássuk, mennyire van oka örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump hivatalba lépése előtt 41 millió amerikai élt a szegénységi küszöb alatt, tehát a teljes lakosság 12,7 százaléka, és közülük 18 és fél millióan mélyszegénységben. Azóta tovább nyílt az olló szegények és gazdagok között.","shortLead":"Trump hivatalba lépése előtt 41 millió amerikai élt a szegénységi küszöb alatt, tehát a teljes lakosság 12,7 százaléka...","id":"20180623_Amirol_nemigen_beszel_Trump_minden_nyolcadik_amerikai_a_szegenysegi_kuszob_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ea19d9-3ecd-4ad4-9a09-9c8b772a636d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Amirol_nemigen_beszel_Trump_minden_nyolcadik_amerikai_a_szegenysegi_kuszob_alatt","timestamp":"2018. június. 23. 07:15","title":"Amiről nemigen beszél Trump: minden nyolcadik amerikai a szegénységi küszöb alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A globális olajkitermelés napi egymillió hordós emeléséről határoztak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai Bécsben.","shortLead":"A globális olajkitermelés napi egymillió hordós emeléséről határoztak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC...","id":"20180623_Ezt_mi_is_megerezzuk_az_OPEC_noveli_a_kitermelest_az_olajar_csokkenhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55054a0-9cdf-4c6b-ad97-f31759c6bb90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Ezt_mi_is_megerezzuk_az_OPEC_noveli_a_kitermelest_az_olajar_csokkenhet","timestamp":"2018. június. 23. 16:53","title":"Ezt mi is megérezzük: az OPEC növeli a kitermelést, az olajár csökkenhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]