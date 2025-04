Még több helyen érhetők el a szelektív hulladékgyűjtő kukák

A MOHU országszerte több mint egymillió kukát oszt ki a lakossági ügyfelek számára olyan területeken, ahol a papír-, műanyag-, és fémhulladékok gyűjtése eddig zsákokban történt, illetve ott, ahol a konyhai élelmiszer-hulladékok gyűjtését bevezetik. A színes műanyag zsákokat 240 literes szelektív hulladékgyűjtő kukák váltják fel, ezekbe helyezhetjük el az átválogatott hulladékot, amit a területi szolgáltató továbbra is a már megszokott, hulladéknaptárban megadott szelektív gyűjtési napon szállít el. Mennyiségi korlátozás a papír hulladék esetében továbbra sincs, vagyis a kihelyezett edényen felüli többletet ezután is bármilyen átlátszó zsákban gyűjthetjük a kuka mellett, el fogják szállítani. A többlethulladékot egyébként – legyen az akár papír, fém vagy műanyag – bármelyik hulladékudvarban is leadhatjuk.

Mire kell figyelni a gyűjtésnél?

Ugyan már egyre rutinosabb a lakosság a szelektív hulladékgyűjtés terén, mégis sosem árt újra felidézni, hogy mi az, ami bekerülhet a szelektív hulladékok közé, és mi az, ami nem.

A papírhulladék esetében szelektíven gyűjthető összehajtogatva a hullámkarton, a kartondoboz, a reklám- és egyéb újságok, szórólapok, a csomagolópapír, a nyomtatópapír, a tojástartó, füzetek és könyvek. Fontos, hogy semmiképp ne dobjuk a papírgyűjtő kukába a használt szalvétát, kéztörlőt és zsebkendőt. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a nagyobb kartondobozokat, amelyek nem férnek bele a kukába, összekötegelve lehet a gyűjtési napokon a kuka mellé kitenni.

A műanyagok közül a szelektív kukába kerülhetnek a műanyag PET-palackok, a különböző tejtermékek kiöblített poharai, tégelyei, a kozmetikai szerek flakonjai, tubusai, a tisztító- és mosószerek csomagolása – a visszaváltható italcsomagolásokat viszont érdemes inkább egy REpontra elvinni. Szintén be lehet dobni a szelektív kukába a műanyag fóliát, a műanyag kupakokat, a különböző polisztirolokat, mint a hungarocell, de ide gyűjthető az élelmiszerek műanyag csomagolása, valamint a tejes és üdítős, többrétegű italoskarton is. Ne kerüljön a szelektív gyűjtőbe savas, lúgos vagy étolajos flakon, használt intimhigiéniai hulladék vagy benzineskanna. Fontos, ahogy fent is írtuk, hogy a csomagolásokat lehetőség szerint öblítsük el vízzel, mielőtt a kukába tesszük őket.

A szelektíven gyűjthető fémhulladéknak számítanak a konzervdobozok, a fémkupakok, a fémtartalmú háztartási eszközök és a fém italosdobozok, bár utóbbiakat, ha visszaválthatók, szintén jobb, ha Reponton adjuk le. Ugyanakkor tilos a gyűjtőbe dobni a a különböző festékdobozokat vagy -spray-ket, elektronikai berendezéseket és/vagy azok alkatrészeit, elemeket, akkumulátorokat, valamint kazettát, magnószalagot, CD-t és DVD-t. A hulladékká vált elektromos és elektronikai eszközök, háztartási kis- és nagygépek (pl. televízió, laptop, hajszárító, vasaló stb.) a kijelölt hulladékudvarokban és áruházakban adhatóak le.

Amint láthatjuk, a papír-, műanyag- és fémhulladék legtöbb típusát gyűjthetjük otthon. Fontos, hogy a szelektív kukába tiszta, kiöblített, ételmaradéktól mentes hulladék kerüljön lapítva, hogy minél kisebb helyet foglaljon. Aranyszabály, hogy sose dobjunk a szelektív kukába vegyszert és gyógyszert, veszélyes hulladékot, konyhai ételmaradékot, üveget, textilt.

Az idéntől gyakrabban viszik el a szelektív hulladékot

A MOHU az idei évtől a havi egy alkalom helyett már kéthetente gyűjti házhoz menően a szelektív hulladékot: a gyakoribb elszállítások kiemelten a nagyobb, 5000 lakost meghaladó településeket érintik, összesen 96 várost. Az új rendszer célja, hogy növelje a hulladékgyűjtés hatékonyságát, ezzel is pozitív hatást gyakorolva a fenntarthatóságra. A változás jól illeszkedik a MOHU azon törekvéséhez, hogy folyamatosan fejlessze és korszerűsítse a hulladékgazdálkodási szolgáltatásait. Az 5000 fő alatti településeken továbbra is a megszokott gyakoriság szerint zajlik a hulladék begyűjtése.

A statisztikai adatok alapján a városokban keletkezik a hazai szelektíven gyűjtött csomagolási (papír, műanyag és fém) hulladék közel 75 százaléka, a községek, falvak és aprófalvak a fennmaradó 25 százalékot adják. A gyakoribb elszállítások kiemelten a nagyobb településeket érintik, összesen 96 várost és mintegy 1,5 millió lakost. A járatsűrítés során, ahogy fent is írtuk, a MOHU új kukákat is biztosít, az érintett településekből 15-nek már kiosztotta ezeket.

A MOHU adatai szerint ezeken a nagyobb településeken, ahol a szelektíven gyűjtött papír-, műanyag- és fémhulladékot jelenleg havonta egyszer szállítják el házhoz menően, az átlagosan egy főre jutó szelektív hulladék mennyisége jelentősen elmarad azon települések átlagától, ahol kétheti rendszerességgel ürítik az edényeket. A cél az, hogy ezeken a helyeken is növekedjen ez az érték. A hulladékkezelő adatai azonban számos esetben is bizakodásra adnak okot: száz feletti azon települések száma, ahol már jelenleg is kéthetente ürítik a szelektív edényeket, itt pedig az egy főre vetített mutatószám nagyságrendekkel magasabb értéket jelez. Fontos kiemelni, hogy a gyakoribb hulladékelszállítással akár több ezer tonnával is csökkenhet az évente begyűjtött vegyes hulladékban megjelenő hasznosítható hulladékok mennyisége az érintett településeken, ami jelentős előrelépést jelentene a fenntartható hulladékgazdálkodásban. A vállalat tervei között szerepel mindemellett a kerti zöldhulladék begyűjtésének a sűrítése is, hiszen az adatok itt is azt igazolták, hogy a gyakori szállítással magasabb mennyiség is begyűjthető.

