Nagy többséggel elfogadta a jogállamiság magyarországi helyzetéről szóló különjelentést hétfőn az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE): a dokumentum szerint az országban fennáll a veszélye az európai értékek súlyos és módszeres megsértésének, s ezért indokolt a hetedik cikk szerinti eljárás megindítása.

A következő lépés az Európa Parlament szavazása lesz, erre várhatóan szeptemberben kerül sor. A jelen lévő képviselők kétharmadának, avagy az összes legalább felének kell igennel szavazni - az elfogadáshoz pedig kell az Európai Néppárt, a Fidesz európai frakciójának igen szavazata is, ami kétséges, a Néppárton belül vannak a Sargetini-jelentés ellenzői és támogatói is. De ha el is fogadja a parlament a jelentést, utána a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács is el kell fogadja a kezdeményezést, ott pedig négyötödös egyetértés kell, a tényleges szankciókhoz pedig egyhangú döntés kell már, aminek létrejötte nem valószínű, mert lengyelek és magyarok bevédik egymást ebben az ügyben.

Gál Kinga,a Fidesz EP-képviselője azt mondta, ez egy koncepciós per, egy bosszú, amiért a Fidesz újra nyert, és amelyben a másik felet meg sem hallgatják. Egyébként Szijjártó Péter részt vehetett a bizottsági meghallgatáson - ami nem jár mindenkinek -, de nem tudott konstruktívan hozzáállni. Gál szerint az reménykeltő, hogy a baloldali többségű LIBE-ben nem kapta meg a kétharmadot a jelentés. Szijjártó Péter hasonló szellemben nyilatkozott később.

Frissítés:

A parlament folyosóján megkérdeztük a miniszterelnököt, mit szól hozzá, hogy a bizottság nagy többséggel jóváhagyta a jelentést. Erre Orbán Viktor visszakérdezett: "a Soros-jelentésről beszélünk, nem?"

A kérdésre, hogy a jelentés elfogadása azt jelenti-e, van esély, hogy megindítják a hetedik cikk szerinti eljárást Magyarország ellen, Orbán azt mondta: "nem, ez azt jelenti, hogy nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra, hogy megváltoztassa álláspontját bevándorlásügyben - de miután a magyar választók erről már döntöttek, nincs miről beszélni".