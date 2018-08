Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma már nemcsak a kisüzemi főzdék, hanem a nagy gyárak is különlegességekkel bővítik a kínálatukat. Míg tíz éve szinte csak az olcsó sörök fogytak Magyarországon, ma már megéri innovatív termékeket fejleszteni.","shortLead":"Ma már nemcsak a kisüzemi főzdék, hanem a nagy gyárak is különlegességekkel bővítik a kínálatukat. Míg tíz éve szinte...","id":"20180830_Finnyassagunknak_koszonheto_a_soripar_egeszseges_fejlodese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3439e4-971d-4794-8528-dbf1347d4443","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Finnyassagunknak_koszonheto_a_soripar_egeszseges_fejlodese","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:14","title":"Finnyásságunknak köszönhető a söripar egészséges fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi mentésekre és ingatlanfelújításra különített el a kormány újabb 20 milliárd forintot.","shortLead":"A légi mentésekre és ingatlanfelújításra különített el a kormány újabb 20 milliárd forintot.","id":"20180829_A_terror_elleni_harcra_adott_penzt_a_kormany_a_legi_mentesre_fogjak_kolteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260fee0b-8d96-416f-993d-cbd47033de0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_A_terror_elleni_harcra_adott_penzt_a_kormany_a_legi_mentesre_fogjak_kolteni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:52","title":"A terror elleni harcra adott pénzt a kormány, a légi mentésre fogják költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21922363-c0f1-4860-9ec7-85116f573269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karbantartás miatt nem lesz elérhető egy sor szolgáltatás napközben.","shortLead":"Karbantartás miatt nem lesz elérhető egy sor szolgáltatás napközben.","id":"20180830_Szombaton_leall_az_ugyfelkapu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21922363-c0f1-4860-9ec7-85116f573269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b85d1fe-033a-4f6f-b48a-2a027ad83d67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Szombaton_leall_az_ugyfelkapu","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:37","title":"Szombaton leáll az ügyfélkapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e69c93f-f79a-49f5-9c3e-0a3cac8b3773","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány napja jelentette be, hogy elindulna a marosvásárhelyi polgármester-választáson, most úgy tűnik, akár még esélye is lehet.","shortLead":"Néhány napja jelentette be, hogy elindulna a marosvásárhelyi polgármester-választáson, most úgy tűnik, akár még esélye...","id":"20180829_Az_erdelyi_magyar_partok_tamogatnak_Bolonit_ha_tenyleg_polgarmester_szeretne_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e69c93f-f79a-49f5-9c3e-0a3cac8b3773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39360a3-1195-4c43-8dd1-a9996cd9f778","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Az_erdelyi_magyar_partok_tamogatnak_Bolonit_ha_tenyleg_polgarmester_szeretne_lenni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:12","title":"BEK-győztes focista, Bölöni László lehet Marosvásárhely polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","shortLead":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","id":"20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfcd72f-8b84-49e5-8b2c-53ab56ed2669","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:53","title":"Nemi erőszak miatt nyomoznak Gérard Depardieu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77598666-b93b-4aaf-9dc8-dcd4d10da3ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesz gond a beosztással. ","shortLead":"Lesz gond a beosztással. ","id":"20180830_baba_szuletes_terhesseg_rendorseg_rendorors_Kentucky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77598666-b93b-4aaf-9dc8-dcd4d10da3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bd5fa5-426d-4932-9163-b7e1830d0e00","keywords":null,"link":"/elet/20180830_baba_szuletes_terhesseg_rendorseg_rendorors_Kentucky","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:10","title":"Cuki: egyszerre született nyolc baba egy amerikai rendőrőrsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","shortLead":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","id":"20180831_410_forint_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8419d5-9d13-4e85-87a7-59623cff8321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_410_forint_a_gazolaj","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:06","title":"410 forint a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjjel történt a baleset.","shortLead":"Éjjel történt a baleset.","id":"20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b508d5-099f-4bfb-af62-449d884d0de5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:25","title":"Több autó ütközött, hárman meghaltak a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]