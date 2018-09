Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7331af4-386f-421a-8e99-0f86e90680b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik kocsi letért az útról, majd átment a szembesávba, ez okozta a balesetet. ","shortLead":"Az egyik kocsi letért az útról, majd átment a szembesávba, ez okozta a balesetet. ","id":"20180910_Igy_tortent_a_negy_ember_halalat_kovetelo_baleset_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7331af4-386f-421a-8e99-0f86e90680b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e8421c-75dc-4c2b-814d-2119d50c1429","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Igy_tortent_a_negy_ember_halalat_kovetelo_baleset_vasarnap","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:15","title":"Így történt a négy ember halálát követelő baleset vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","shortLead":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","id":"20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcf612-94a7-4892-8dc2-e60cbaab12e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:45","title":"Eladta a legendás budapesti helyet a magyar exmilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cbfbf6-8e64-4764-b02c-986e22dfd322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy az 50-es évekből származó és egy 2019-ben bemutatkozó német sportkocsi a főszereplője ennek a remek felvételnek.","shortLead":"Egy az 50-es évekből származó és egy 2019-ben bemutatkozó német sportkocsi a főszereplője ennek a remek felvételnek.","id":"20180910_lelegzetelallito_dronvideo_egy_regi_es_egy_uj_porsche_az_alpokban_grossglockner_taycan_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cbfbf6-8e64-4764-b02c-986e22dfd322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d12cd8-0ded-45ca-a6a2-7edaca26962b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_lelegzetelallito_dronvideo_egy_regi_es_egy_uj_porsche_az_alpokban_grossglockner_taycan_villanyauto","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:21","title":"Lélegzetelállító drónvideó: egy régi és egy új Porsche kergetőzik az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cf3583-9c9b-4bb4-bc71-567f4512ee95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dietetikus szerint így nincs meg a szükséges energialöket, és nehéz jól teljesíteni az iskolában. ","shortLead":"A dietetikus szerint így nincs meg a szükséges energialöket, és nehéz jól teljesíteni az iskolában. ","id":"20180909_A_magyar_gyerekek_negyede_egyaltalan_nem_reggelizik_pedig_fontos_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cf3583-9c9b-4bb4-bc71-567f4512ee95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6375213-1aa4-45a2-8e27-328c24f18d6f","keywords":null,"link":"/elet/20180909_A_magyar_gyerekek_negyede_egyaltalan_nem_reggelizik_pedig_fontos_lenne","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:46","title":"A magyar gyerekek negyede egyáltalán nem reggelizik, pedig fontos lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","shortLead":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","id":"20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d8d38-a076-4157-90ca-56bcc5f1cca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 21:07","title":"Itt az első per a dízelbotrányban, eurómilliárdokat fizethet a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami iskolákból.","shortLead":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami...","id":"20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7fc8-37e1-420e-a484-61f3d12f2f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:41","title":"A szülők segítségével mérik fel a tanárhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten Magyarországról jelentették a legtöbb megbetegedést. ","shortLead":"A múlt héten Magyarországról jelentették a legtöbb megbetegedést. ","id":"20180910_Meg_egy_ember_meghalt_nyugatnilusi_lazban_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbd0fc-15ad-420b-90f5-273821f86115","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Meg_egy_ember_meghalt_nyugatnilusi_lazban_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:05","title":"Még egy ember meghalt nyugat-nílusi lázban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És vannak még ötleteik.","shortLead":"És vannak még ötleteik.","id":"20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7896aeba-2a1b-4b0b-8f72-9f69c59e7f19","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:05","title":"Csütörtökön indul a kutyapárt oligarchaképzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]