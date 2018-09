Pénteken lezárták a belvárosi Bástya utcai óvoda udvarát, a tulajdonos parkolót akar rajta üzemeltetni. A szülők felháborodtak, hiszen egyrészt az ő pénzükön újult meg az udvar, másrészt a gyerekek így udvar nélkül maradtak. Az ügy hátterében egy 2008-as telekügylet áll. Az önkormányzat egyszer már ígérte a helyzet rendezését, ám ezt az ígéretét nem tartotta be.

Mint tenne ön, ha kiderülne, hogy az önkormányzati óvodába járó gyereke mától nem mehet ki az óvodaudvarra játszani? Arra az udvarra, amit a szülők pénzéből szépítettek meg, és láttak el játékokkal. És amely udvart annak idején a kerület vezetése adott el egy befektetőnek egy bizonyos Rogán Antal polgármestersége idején.

A szülők pénzén szépült meg az udvar

A főváros V. kerületi Bástya utcai óvodába járó gyerekek szülei pénteken észlelték, hogy az óvoda udvarát lakattal lezárták, a gyerekek nem mehetnek oda, ezért a pár száz méterre lévő Károlyi-kertbe viszik őket, amely rendszerint zsúfolt, mivel más óvodai csoportok mellett egyébként is mindenki ide jár: turisták, a környéken lakók. És most már a Bástya utcai óvoda 150 gyereke is, turnusokban. Az egyik szülő értesítette a hvg.hu-t erről, az óvoda pénteken még nem akart nyilatkozni, mert nem látták pontosan a helyzetet. A szülők úgy tudják, pénteken háromoldalú egyeztetés zajlott a tulajdonos, az önkormányzat és az óvoda között.

© Máté Péter

Mi is a helyzet? A telek a Maz Investments tulajdonában van a hvg.hu információi szerint. A Bástya utca 1–11. alatti telket, melynek része az óvodaudvar is, 2008-ben adta el a Rogán Antal vezetésű Belváros az SCD Grouphoz tartozó BP Property Delta Kft.-nek 400 millió forintért, amely a cégcsoporthoz hasonlóan hamarosan csődbe ment. A cég hotelt épített volna a telken, amelynek egyik oldalán a középkori városfal maradványai húzódnak. Az SCD Group többségi tulajdonosa akkoriban Jászai Gellért volt, aki ma Mészáros Lőrinc üzlettársa, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója. 2010-ben a NOL arról írt, a telket 400 millióért visszavásárolná az önkormányzat, amely azt ígérte, közparkot alakítanak ott ki. Ezt az ígéretét a Belváros nem tartotta be. 2017-ben aztán a jordán királyi családhoz tartozó Maz Investment Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. lett a telek tulajdonosa, de ekkor már csak mélygarázs építésére lehetett engedélyt kapni. A Maz az SCD felszámolását végző cég licitálásán szerezte meg a telket 601 millió forintért, írta meg a 24.hu.

Ordibálás, inzultus

Szombaton lekerült a lakat az udvarról, hétfőn pedig az ovisok megint használhatták az udvart. Délután 6 körül a szülők észrevették, hogy az óvoda udvara és a mellette lévő üres telek közti kerítést elkezdték bontani, volt szóváltás is, egy munkás állítólag lekurvázta a szülőket – tudtuk meg a szülők elmondásából, ők mondták el azt is, hogy az egyik munkás arra hivatkozott: utasítást kapták, hogy másnap reggelre üres legyen az óvodaudvar, hogy oda állhassanak az autók. Az önkormányzatot is gyorsan megkeresték a szülők, ahol azt a választ kapták, hogy nem tud mit tenni. Pénteken mi kerestük az ügyben az önkormányzatot is, de választ eddig nem kaptunk.

A szülők gyorsan riasztották a médiát, mire a munkások abbahagyták a munkát. "Fél 8 körül páran szülők bementünk a parkoló felől is megnézni, hogy vajon hozzányúltak-e a játékokhoz, hiszen, habár a telket valóban eladta az önkormányzat, de a játékok egy részét az óvodába járó szülők vették, az óvoda tulajdona, így azt megrongálni nem szabad. Ekkor a parkoló (és az óvodaudvar) állítólagos tulajdonosa odajött és ordibálni kezdett, hogy menjünk onnan, hívja a rendőrséget" – meséli a történteket az egyik szülő. Az állítólagos tulajdonos a szülők elmondása alapján lökdösni kezdte az egyik anyukát, mire a szülők kiabálva tiltakoztak, végül az egyik munkás állította le az agresszívvé vált férfit. Aki aztán megnyugodott, és elmondta, próbált az óvodaudvar miatt megegyezni az önkormányzattal, de ott állítólag azt mondták neki, nem tudják, ki használja a telket, pedig tudniuk kéne, hogy az óvoda használja.

© Máté Péter

Az önkormányzat korábban azt kommunikálta, nem adta ki az építési engedélyt a telekre, de mégis kiadta – a hvg.hu-hoz került engedély parkoló üzemeltetésére szól, a Black Wild Security Kft. nevére van kiadva, amely egy biztonsági cég. A tulajdonos állítólag hajlandó lenne eladni a telket 850 millió forintért (amit az önkormányzat 2008-ban 400 millióért adott el), bárkinek, de az V. kerület nem áll szóba vele.

A szülőknek péntekig most moratóriumot ígért, azaz addig nem nyúl a telekhez. A szülők délre az önkormányzathoz vonulnak.

Patthelyzet

A hvg.hu megkereste telefonon a céget, amelynek képviselője azt mondta, minden kérdésre az ügyvédjén keresztül hajlandó csak válaszolni, akihez emailben fordulhatunk. Megígérte, hogy elküldi az emailt, de ezt a címet még várjuk.

© Máté Péter

A helyzet tehát az, hogy a telek tulajdonosa kizárólag mélygarázst építhet a telekre, amelyet most inkább továbbpasszolna a kerületnek vagy bárkinek. De ki venne egy telket 850 millióért mélygarázsnak? Ám a tulajdonos most az óvodaudvar einstandolásával állandóan napirenden tarthatja a kérdést, amivel kényelmetlenséget okoz az önkormányzatnak, meg persze felháborítja a szülőket. A Belváros saját magát hozta csapdahelyzetbe: hotel nem építhető a telekre, de visszavásárolni is politikai hiba lenne, hiszen feleannyi pénzért adták el 2008-ban.