[{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniótól lehívandó 3,3 milliárd forintért a West Hungária Bau Kft. épít mélygarázst, majd arra közösségi teret Tatabányán. Az önkormányzat viszont 2 milliárd forintos irányárral írta ki a közbeszerzést. Most Mészárosékat is bevonták a projektbe, mert szükség volt egy \"magánbefektetőre\".","shortLead":"Az uniótól lehívandó 3,3 milliárd forintért a West Hungária Bau Kft. épít mélygarázst, majd arra közösségi teret...","id":"20180831_2_milliardra_gondoltak_33_lett_belole__Meszarosek_foterere_epitkezik_Tiborcz_uzletfele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75901bcb-0fac-4791-83bc-6d2c911910ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_2_milliardra_gondoltak_33_lett_belole__Meszarosek_foterere_epitkezik_Tiborcz_uzletfele","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:54","title":"2 milliárdra gondoltak, 3,3 lett belőle – Mészárosékkal építkezik Tiborcz üzletfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint csak véget akart vetni az üggyel kapcsolatos spekulációknak.","shortLead":"Ügyvédje szerint csak véget akart vetni az üggyel kapcsolatos spekulációknak.","id":"20180831_Egy_dresdai_bortonor_szivarogtatta_ki_a_chemnitzi_keseles_iraki_gyanusitottjanak_adatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3b8135-6b99-43e2-b6fc-ffa019a7b105","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Egy_dresdai_bortonor_szivarogtatta_ki_a_chemnitzi_keseles_iraki_gyanusitottjanak_adatait","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:02","title":"Drezdai börtönőr szivárogtatott a Chemnitzben tüntető neonáciknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e480495-0359-4cc4-9f5a-3d358a95050e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:16","title":"Elgázoltak egy biciklist Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám a fontos, ez pedig okozhat problémákat. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám...","id":"20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598ccdf1-c6b6-416e-9e55-4308c8f7a44e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:35","title":"Ezért nem mindegy, hogy kit engednek be a családi gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d25375-9681-45ce-8d77-4972148823f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gigaberuházás környezetvédelmi szempontból kockázatos, és a bővítésről nem egyeztettek a lakossággal – szól az ítélet.","shortLead":"A gigaberuházás környezetvédelmi szempontból kockázatos, és a bővítésről nem egyeztettek a lakossággal – szól az ítélet.","id":"20180831_Ervenytelenitette_a_birosag_a_kanadai_Trans_Mountain_olajvezetek_kapacitasnoveleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86d25375-9681-45ce-8d77-4972148823f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d898a35e-4c0b-46b9-b046-f421b6912308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Ervenytelenitette_a_birosag_a_kanadai_Trans_Mountain_olajvezetek_kapacitasnoveleset","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:07","title":"Kényes helyzetben Justin Trudeau, egy kanadai bíróság megfúrta a nagy olajvezeték-beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kevesen múlott, hogy végre nekünk is a szokásosnál is izgalmasabb legyen a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolása: a Mol Vidi az utolsó pillanatig harcban volt a csoportkörbe jutásért, tulajdonképpen csak egy gól miatt nincs most ott. És nem, az az egy gól nem az első meccsen volt, hanem a hetedik-nyolcadikon. Így a fehérváriak majd pénteken izgulhatnak az Európa Liga-sorsoláson, csütörtökön viszont eldőlt, milyen csoportok jöttek össze a Bajnokok Ligája 2018/19-es szezonjára. Hát, lesznek nagy meccsek, és szerintünk két halálcsoport. Olvassa el, miként alakult a sorsolás, és kik nyerték az UEFA idei különdíjait. Segítünk: tarolt a Real Madrid.","shortLead":"Kevesen múlott, hogy végre nekünk is a szokásosnál is izgalmasabb legyen a labdarúgó Bajnokok Ligája sorsolása: a Mol...","id":"20180830_Lesze_halalcsoport_Hany__eloben_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea14b6d-d456-4d1e-840e-ae1f055d5d5e","keywords":null,"link":"/sport/20180830_Lesze_halalcsoport_Hany__eloben_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolasa","timestamp":"2018. augusztus. 30. 18:00","title":"Van halálcsoport az idei BL-ben (kettő is), de lesz Real–Roma és Juve–ManUnited is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard részletes adatmegosztási megállapodást kötött a Google-lel – közölte a kártyatársaság. Azt ugyanakkor elismerték, hogy bizonyos (anonimizált) adatokat megosztanak partnereikkel, de konkrét vásárlások konkrét tételeit azok nem tartalmazzák.","shortLead":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard...","id":"20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7394d-f541-4cf9-b195-849c893e4c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:33","title":"Mastercard: bizonyos (tömbösített) adatokat tényleg kiadunk, de személyeset soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És ez idővel csak rosszabb lehet.","shortLead":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És...","id":"20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dfed81-ab4b-417b-acc8-285da594179c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:03","title":"Ez már nem tréfa: milliárdokkal károsítják meg a fiatalok a Netflixet és a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]