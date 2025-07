Rainer-Micsinyei Nóra: Varga Judit szerelmes és asztalos

„Mindenki leszállhat most már a magánéletéről: szerelmes és asztalos. És egy csodálatos másfél évet tudhat mögötte” – így kezdi Rainer-Micsinyei Nóra színésznő a Facebookon közzétett videóját, amelyben Tónival, vagyis minden bizonnyal Rogán Antallal beszélget a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit elmúlt időszakáról.

„Lehúzták emberek neveit ügyészségi dokumentumokról. A tiedet is, Tóni” – mondja a színésznő arról, hogy Varga hivatali ideje alatt belenyúltak a Schadl-ügy ügyészségi irataiba. A felvételen Rainer-Micsinyei Varga Juditnak a kegyelmi botrányban betöltött szerepére is kitért.

Majd azzal folytatja Vargáról, hogy „mindezek után nem tört össze, nem kesergett, nem bánta meg a bűneit, nem kért bocsánatot a bicskei áldozatoktól, nem kezdett adakozni, nem csinált egy alapítványt bántalmazott gyerekeknek. Nem, mert a Judit nem ez a típus, tudod, Tóni?”.

Varga Judit csütörtökön, miközben volt férjét, Magyar Pétert képződménynek nevezte, azt mondta, hogy élete legjobb időszakát éli, például kitanult egy szakmát. Arra utalt, hogy párjával, Windisch Lászlóval közös asztaloscéget is alapított, az exminiszter pedig nemrégiben egy fiókos szekrénnyel pózolva jelentette be, hogy vizsgáját letéve immár hivatalosan is asztalos.