Több egykori sportoló pedofíliával vádolja az „úszópápát”, Hosszú Katinka szerint a döntéshozó pozícióban lévő áldozatok hallgatnak

Batházi Tamás egykori válogatott úszó, a Magyar Úszószövetség korábbi főtitkára szerint a keménykezű tréner, az „úszópápaként” is emlegetett Széchy Tamás 10-12 éves fiúkat és serdülőket használt ki szexuálisan edzői pályafutása során – derül ki a Konkrétan Rónai Egonnal csütörtöki műsorából. Batházi egy áldozatot név szerint is említett, Wladár Sándort, a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnökét: állítása szerint Wladárnak szexuális viszonya volt Széchyvel.

Az utóbbi hónapokban jelent meg a 2004-ben elhunyt Széchyről szóló, Élet – Mű – Örökség című könyv, amelynek szerzői az edző sikereiről emlékeznek meg. A kötet megjelenése után 20 áldozat jelentkezett Batházinál, aki gyomorforgatónak nevezte az abúzust, amely „nem állt meg a kukucskálásnál”. Elmondta, hogy Széchy a gyerekeket az irodájába hívta azzal, hogy kapnak egy új fürdőnadrágot. „Le kellett vetkőzniük”, és „önkielégítést végzett a jelenlétükben” – írja az Index. Voltak olyan esetek is, amikor az együttműködést megtagadó nagyobbak nem fogadták el az edző közeledését, ezért akár a válogatott kerettagságot is megvonhatták tőlük – állítja Batházi.

Korábban Wladár a HVG Portré rovatában arról beszélt, hogy már tízévesen naponta le kellett úsznia húsz kilométert, és az, hogy az edzőjétől olykor kapott, segített neki túllendülni, „és néha talán meg is érdemeltem a verést”. Egy másik interjúja szerint megesett, hogy Széchy „megjelent a lakásunk előtt, és verte az ajtót. Később engem is. Nemegyszer. De abban volt az öreg zseniális, hogy elhitette velem, hogy azért vert agyon kis híján, mert az a te érdeked. Kijelentette, nagy tehetség vagyok, olimpiai bajnok leszek, és én a végén már elhittem, hogy a verés bizony jár nekem” – mondta Wladár.

A MÚSZ elnöke többször is hangoztatta, hogy mindenfajta erőszakot elutasít, Batházi azonban most azt kifogásolja, hogy Wladár vezető sportdiplomataként azt vallja, hogy Széchy ügyeivel nem kell foglalkozni, csak az eredményeivel, miközben több tucat áldozatról van szó – írja az Index. A lappal korábban több részletet is megosztott Batházi Széchy áldozatainak vallomásaiból.

Az üggyel kapcsolatban pénteken megszólalt Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó. Facebook-posztjában együttérzését fejezte ki az áldozatok felé, és kifejtette, hogy „a pedofíliának semmilyen formában, semmilyen szinten nincs helye az egyetemes sportban – sem az edzői pályán, sem a vezetésben, sem a háttérben”.

Hosszú komoly kritikát fogalmazott meg az úszósportról:

„A trauma elfojtása sokáig a túlélés egyetlen eszköze volt – és közben egy olyan rendszer alakult ki, amely ma is újratermeli önmagát. Az, hogy egykori áldozatok ma döntéshozó pozíciókban ülnek, és mégis azok mellé a minták mellé állnak, amelyek valaha őket is megsebezték, nem vádat jelent – hanem mélyen emberi, ugyanakkor tragikus helyzetet tár elénk” – írja. Szerinte súlyos hiánya van a kollektív trauma-feldolgozásnak, és erősen jelen van az a kulturális beidegződés, miszerint a siker minden mást felülír.

„És ha a visszaélés nem kerül nevén nevezésre, az nemcsak az igazság hiánya – hanem veszély a következő generációkra nézve is” – fogalmaz a sportoló.