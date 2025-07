„Hát ilyen bátrak ők” – a Hirado.hu akcióját nem hagyta szó nélkül a Válasz Online újságírója

Június tizedikén jelent meg Vörös Szabolcs, a Válasz Online újságírójának interjúja az ukrán elnökkel. A Szuverenitásvédelmi Hivatal a cikket szinte azonnal ukrán propagandának minősítette, és leszögezték, annak időzítése sem volt véletlen. A hivatal állításait a szerkesztőség módszeresen megcáfolta, és bejelentették, személyiségi jogi pert kezdeményez a Lánczi Tamás vezette szervezettel szemben.

Megnéztük, milyen HVG-cikkeket talált háborúpártinak a Szuverenitásvédelmi Hivatal, MTI-híreket találtunk Tényközlő írásokat is háborúpárti narratívaként azonosít a kormány politikai bunkósbotjaként működő Szuverenitásvédelmi Hivatal – feltéve, hogy azok a HVG-n jelentek meg. A harmadik világháborúval szinte naponta riogató kormányszócső Origo cikkeit nem is vizsgálták. A hivatal még nem büntet, de már készül a sajtót megregulázó törvényjavaslat.

„Június 10-én megjelent Zelenszkij-interjúm után az állampárti propaganda nagyjából másfél hétig ontotta magából a hazugságait. Elhordtak mindennek: lettem EU-s és ukrán kém, voltam CIA-kiképzett, váltam szuverenitásvédelmi kockázattá. Feketeöves propagandisták találták meg szunnyadó szakmai öntudatukat, arról leckéztetve cikkek, podcastok és videók tucatjaiban, hogy _szerintük_ mit kellett volna kérdeznem az ukrán elnöktől” – írja pénteki Facebook-posztjában Vörös Szabolcs.

Hozzátette: ezekre nem kívánt reagálni, viszont most történt valami, ami miatt úgy döntött, mégis megszólal, mégpedig a közpénzből működő Hirado.hu oldalán megjelent, Van, akik szerint zárul a kör: ő az a magyar újságíró, aki ukrán szolgálatba állt? című anyag miatt.

A Mandiner korábbi cikkében, amit a Hirado.hu szemlézett, egyebek mellett azt állítják, a nemzetbiztonsági bizottság július 2-i ülésén elhangzott, hogy a feltáró munka eredményeként sikerült alaposan megismerni az ukrán hálózat törekvéseit és a befolyásolt személyek körét is, és köztük „aktív és volt országgyűlési képviselők, médiamunkatársak és gazdasági szereplők is voltak, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait is próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok”.

Mivel az ezzel foglalkozó mindkét anyagban Vörös Szabolcs érintettségét próbálták igazolni, ezért róla készült képeket használtak illusztrációként. Ezek miatt hívta fel az újságíró Élő Gábort, a Hirado.hu főszerkesztőjét. „Annyit szerettem volna csak, hogy a Zelenszkij-interjún készült, a Mandinerről továbblopott képet vegyék le. Miután válaszoltam ‘miről van szó?’ kérdésére, eljátszotta, hogy nem hallja, amit mondok, majd letette a telefont. Azóta sem reagál. Hát ilyen bátrak ők” – írta, megjegyezve, hogy egyébként egyetlen róla szóló cikkhez sem keresték meg.