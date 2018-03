Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d06382b8-eef4-40db-96ac-39b961b913f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pumped Gabo a Nagy Duettben adhatja majd önmagát.","shortLead":"Pumped Gabo a Nagy Duettben adhatja majd önmagát.","id":"20180327_A_TV2_leigazolta_az_RTL_Klub_sztarjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06382b8-eef4-40db-96ac-39b961b913f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba08fbd0-c071-44b9-858c-526940b9670c","keywords":null,"link":"/elet/20180327_A_TV2_leigazolta_az_RTL_Klub_sztarjat","timestamp":"2018. március. 27. 07:30","title":"A Tv2 leigazolta az RTL Klub sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A salgótarjáni társaság legnagyobb fejlesztéséhez kapott támogatást a kormánytól.","shortLead":"A salgótarjáni társaság legnagyobb fejlesztéséhez kapott támogatást a kormánytól.","id":"20180327_Kapott_az_allamtol_majdnem_ketmilliardot_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d47b55-8647-4c9d-9e9c-120418b54286","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Kapott_az_allamtol_majdnem_ketmilliardot_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","timestamp":"2018. március. 27. 13:25","title":"Kapott az államtól majdnem kétmilliárdot Mészáros Lőrinc egyik cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacd6bf-ddfd-47d5-a7e7-6f63dc981237","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.","shortLead":"A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.","id":"20180327_Tagadja_a_penzmosasi_ugy_futara_hogy_elszokott_a_magyar_hatosagok_elol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cacd6bf-ddfd-47d5-a7e7-6f63dc981237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4ae93-b99e-4505-86e1-387850c88123","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Tagadja_a_penzmosasi_ugy_futara_hogy_elszokott_a_magyar_hatosagok_elol","timestamp":"2018. március. 27. 15:24","title":"Tagadja a pénzmosási ügy futára, hogy elszökött a magyar hatóságok elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szekszárdi fórumán cáfolta, hogy el akarnák bontani a határvédő kerítést, menekülteket telepítenének be, és a kötelező kvótát sem támogatják.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szekszárdi fórumán cáfolta, hogy el akarnák bontani a határvédő kerítést...","id":"20180327_karacsony_gergelyek_feljelentest_tesznek_a_fidesz_tiz_hamis_allitasa_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be2cdab-8ba7-4cb4-b522-6a4808322e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_karacsony_gergelyek_feljelentest_tesznek_a_fidesz_tiz_hamis_allitasa_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 21:55","title":"Karácsony Gergelyék feljelentést tesznek a Fidesz \"tíz hamis állítása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valóságban egy jelöltet támogatott, papíron 17 lett belőle - újabb adalék a kamu- és bizniszpártos történetekhez.\r

