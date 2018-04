Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Róbert Benedek egy LMP-s fegyelmi tárgyaláson megragadta a széken ülő Hadházyt és a földre lökte. ","shortLead":"Sallai Róbert Benedek egy LMP-s fegyelmi tárgyaláson megragadta a széken ülő Hadházyt és a földre lökte. ","id":"20180414_LMPs_parttarsa_fellokte_Hadhazy_Akost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeaf6dd-5ee0-431f-adef-826292665d49","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_LMPs_parttarsa_fellokte_Hadhazy_Akost","timestamp":"2018. április. 14. 13:07","title":"LMP-s párttársa rátámadt Hadházy Ákosra, rendőrt, mentőt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","shortLead":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","id":"20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26976ce-25cf-444b-b1ba-e843d514ef22","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","timestamp":"2018. április. 16. 10:21","title":"Mutatjuk, milyen lehet a 400 lóerős hibrid Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Özönlenek az emberek.","shortLead":"Özönlenek az emberek.","id":"20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacef12c-c22f-49f1-9f22-986ced5b7a13","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:22","title":"A szervezők szerint jóval több mint 100 ezren vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az szja-bevallás benyújtási határidejéig több alkalommal is várják az ügyfeleket a NAV munkatársai a Bécsi úti Eurocenterben és a Váci úti Duna Plazában. A rögtönzött ügyfélfogadási helyeken a NAV munkatársai a bevallással kapcsolatos teendőkben segítenek. ","shortLead":"Az szja-bevallás benyújtási határidejéig több alkalommal is várják az ügyfeleket a NAV munkatársai a Bécsi úti...","id":"20180416_Plazazik_a_NAV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81f766-9f66-4e8a-9a1b-9f9cf5d879ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180416_Plazazik_a_NAV","timestamp":"2018. április. 16. 11:08","title":"Plázázik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51034112-67a4-4830-96e1-68338302ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","timestamp":"2018. április. 15. 17:20","title":"Valaki nagyon örülhet a hatos lottó milliárd fölötti nyereményének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a752bdb8-fb50-454f-8bb4-4a4a438391fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Coachella? Ugyan már!","shortLead":"Coachella? Ugyan már!","id":"20180416_Vajna_Timea_kedvenc_fesztivalja_nem_mindenkinek_jon_be","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a752bdb8-fb50-454f-8bb4-4a4a438391fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc264cb6-0837-4d51-9370-9d82c44d8ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Vajna_Timea_kedvenc_fesztivalja_nem_mindenkinek_jon_be","timestamp":"2018. április. 16. 11:13","title":"Vajna Tímea kedvenc fesztiválja nem mindenkinek jön be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7342e24-498e-4a81-9c7a-4bf0d6e5af01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az alaposan leültetett SUV terepjárásra már egyáltalán nem alkalmas, autópályás száguldásra viszont annál inkább.","shortLead":"Ez az alaposan leültetett SUV terepjárásra már egyáltalán nem alkalmas, autópályás száguldásra viszont annál inkább.","id":"20180416_audi_q7_a_vilag_legerosebb_dizel_divatterepjaroja_suv_abt_tuning_gazolaj_tdi_dizelmotor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7342e24-498e-4a81-9c7a-4bf0d6e5af01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb80f27-62c7-45cd-ad64-ff73fd13c31d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_audi_q7_a_vilag_legerosebb_dizel_divatterepjaroja_suv_abt_tuning_gazolaj_tdi_dizelmotor","timestamp":"2018. április. 16. 08:21","title":"Íme a mindent verő Audi Q7-es, a világ legerősebb dízel divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául szolgáló, Sárfészek című regény írója, Hillary Jordan. Interjú.","shortLead":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául...","id":"201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56654f9-e636-4634-ab6d-a984598164b4","keywords":null,"link":"/kultura/201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","timestamp":"2018. április. 15. 20:00","title":"\"Csak úgy javíthatunk a rasszizmuson, ha kibeszéljük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]