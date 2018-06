Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hiába a csökkenő munkanélküliség, a KSH legutóbbi adata szerint rohamtempóban növekszik a betöltetlen pozíciók száma. Tapasztalt és megbízható munkaerőt találni a legnagyobb kihívás.","shortLead":"Hiába a csökkenő munkanélküliség, a KSH legutóbbi adata szerint rohamtempóban növekszik a betöltetlen pozíciók száma...","id":"20180618_Lasszoval_kell_fogni_a_tapasztalt_es_megbizhato_munkaerot_a_kkvnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40859f54-ebf7-4810-b9e2-e92853313018","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Lasszoval_kell_fogni_a_tapasztalt_es_megbizhato_munkaerot_a_kkvnal","timestamp":"2018. június. 18. 14:00","title":"Lasszóval kell fogni a tapasztalt és megbízható munkaerőt a kkv-knál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A trentoni 24 órás művészeti fesztiválon vasárnap hajnalban kitört lövöldözésben 20 ember megsérült, köztük egy kiskorú is. Az egyik gyanúsítottat elfogták, a másikat a helyszínen lelőtték.","shortLead":"A trentoni 24 órás művészeti fesztiválon vasárnap hajnalban kitört lövöldözésben 20 ember megsérült, köztük egy kiskorú...","id":"20180617_Lovoldozes_volt_egy_muveszeti_fesztivalon_New_Jerseyben__sok_a_serult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec6824c-4840-493a-b217-1ae2d4672bec","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Lovoldozes_volt_egy_muveszeti_fesztivalon_New_Jerseyben__sok_a_serult","timestamp":"2018. június. 17. 15:54","title":"Lövöldözés volt egy művészeti fesztiválon, New Jersey-ben - sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d674a31-16cb-4764-94ae-873e4e8c3f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugrálás, tapsolás, autó tetején táncolás. Természetesen felvétel is készült.","shortLead":"Ugrálás, tapsolás, autó tetején táncolás. Természetesen felvétel is készült.","id":"20180617_Moszkvai_vbutcabal_mexikoi_modra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d674a31-16cb-4764-94ae-873e4e8c3f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa7bfb3-8a40-4198-8707-7e412ff5f2f3","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Moszkvai_vbutcabal_mexikoi_modra","timestamp":"2018. június. 17. 12:23","title":"Ilyen az, amikor egy mexikói slágerre indul be a moszkva foci-vb-utcabál (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","id":"20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c3f8c3-2f54-42c5-8d3e-9306a93fa24c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","timestamp":"2018. június. 17. 10:11","title":"Megvan, ki lesz ma a brazilok csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c75119-472e-46dd-b825-e3bc9181a79d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kétéves handurasi kislány keservesen sírt, amikor édesanyját őrizetbe vették az amerikai-mexikói határon, és valószínűleg elszakították tőle. A róla készített kép bejárta a világot, és sokan az illegális bevándorlók elleni kegyetlen bánásmód szimbólumaként tekintenek arra.","shortLead":"Egy kétéves handurasi kislány keservesen sírt, amikor édesanyját őrizetbe vették az amerikai-mexikói határon, és...","id":"20180618_vilagszerte_megdobbentek_a_siro_kislany_fotojan_megszolalt_a_keszitoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c75119-472e-46dd-b825-e3bc9181a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b079beb-da01-4a6c-abe5-98815af063d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_vilagszerte_megdobbentek_a_siro_kislany_fotojan_megszolalt_a_keszitoje","timestamp":"2018. június. 18. 16:43","title":"Világszerte megdöbbentek a síró kislány fotóján, megszólalt a készítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol betűtengeréből. ","shortLead":"Meghökkentő nyelvi furcsaságok hámozhatóak ki a most megjelenő, minden eddiginél részletesebb magyar nyelvtan angol...","id":"201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=116bef9e-6fad-462f-9ced-90ebb1a28cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b179b9f-a5c8-440d-a251-73299f2fe12e","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_legnagyobb_magyar_nyelvtan__mintamondatok__hatnek__narancsmagkikophetnek","timestamp":"2018. június. 17. 20:00","title":"Narancsmagkiköphetnék, avagy helyesen beszél ön magyarul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneipar képviselői megelégelték, hogy a videókat és zenéket csak úgy le lehet tölteni a YouTube-ról, ezért hadat üzentek az ezt lehetővé tévő oldalaknak. Egyelőre úgy tűnik, jelentős sikerrel szálltak rájuk: fogynak a lehetőségek.","shortLead":"A zeneipar képviselői megelégelték, hogy a videókat és zenéket csak úgy le lehet tölteni a YouTube-ról, ezért hadat...","id":"20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b86cb40-6159-4493-a039-40d7217252df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","timestamp":"2018. június. 18. 08:03","title":"Szeret(ne) letölteni zenéket a YouTube-ról? Rossz hír, hogy izomból lenyomták a legnépszerűbb weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b99bc04-272a-40a6-8f78-91664dfd01df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vidám szín, praktikus karosszéria, patika állapot - mit többet kívánhat még az oldtimer szovjet technikára vágyó vásárló?","shortLead":"Vidám szín, praktikus karosszéria, patika állapot - mit többet kívánhat még az oldtimer szovjet technikára vágyó...","id":"20180617_lada_kereklampas_kombi_vaz_oldtimer_veteran_hasznalt_auto_szovjet_orosz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b99bc04-272a-40a6-8f78-91664dfd01df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811dd78d-3b92-460a-b280-9acbfe98717d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_lada_kereklampas_kombi_vaz_oldtimer_veteran_hasznalt_auto_szovjet_orosz","timestamp":"2018. június. 17. 06:41","title":"Ennek a 3,6 millió forintos kereklámpás Ladának még a rendszáma is találó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]