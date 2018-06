Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ember meghalt és hárman megsérültek, miután egy teherautó belehajtott egy kisebb, fesztiválozó csoportba Hollandiában.","shortLead":"Egy ember meghalt és hárman megsérültek, miután egy teherautó belehajtott egy kisebb, fesztiválozó csoportba...","id":"20180618_Teherauto_gazolt_egy_holland_popfesztival_kozeleben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bab3fdb-b2a5-40b8-a450-c4dd77642bc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Teherauto_gazolt_egy_holland_popfesztival_kozeleben","timestamp":"2018. június. 18. 10:18","title":"Teherautó gázolt egy holland popfesztivál közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","shortLead":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","id":"20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e5f224-6211-44c3-b964-ce1b4a9dfcde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","timestamp":"2018. június. 18. 13:22","title":"Akár távirányítós gigant-esernyőt is vásárolhatunk autónknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András, néhai Pongrátz Gergely szintén szabadságharcos testvére és Novák Előd korábbi jobbikos politikus.","shortLead":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András...","id":"20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e81119-012a-44ec-8ba5-e3adefcf46f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","timestamp":"2018. június. 17. 12:47","title":"Bejelentették a Jobbikból kivált Mi Hazánk mozgalom első akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9370ace-3db1-45e8-bc45-00aac68ee92a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internet killed the TV star – fogalmazhatnánk át a The Buggles 1979-es népszerű slágerének szövegét, mert ahogy a videó lassan maga alá temette a rádiózást, úgy lesz ugyanez a sorsa a televíziónak az internet ellenében. ","shortLead":"Internet killed the TV star – fogalmazhatnánk át a The Buggles 1979-es népszerű slágerének szövegét, mert ahogy a videó...","id":"20180618_zenith_tartalomfogyasztas_teve_internet_fordulopont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9370ace-3db1-45e8-bc45-00aac68ee92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67801dbb-47f9-4d3e-b7fb-b77b61afbd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_zenith_tartalomfogyasztas_teve_internet_fordulopont","timestamp":"2018. június. 18. 07:02","title":"2019: jön a fordulópont a televíziózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke biztos abban, hogy semmi sem fenyegeti a bírói függetlenséget, így a közigazgatási bíráskodás tervezett szervezeti önállósága sem.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke biztos abban, hogy semmi sem fenyegeti a bírói függetlenséget, így a közigazgatási...","id":"20180617_hando_tunde_orszagos_biroi_tanacs_hazaarulok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272e85c-eb8b-41e2-b642-ec0921f2eb93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_hando_tunde_orszagos_biroi_tanacs_hazaarulok","timestamp":"2018. június. 17. 09:55","title":"Handó szerint hazaárulók a bírák, akik ellenzik a kormány tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","shortLead":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","id":"20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddf5f8d-fec5-4353-91df-9689b6ee4dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","timestamp":"2018. június. 17. 09:37","title":"Rogán szerint van rosszabb brüsszeli terv a menekültkvótánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe sodorhatják a gépüket. A Google-nél úgy gondolták, a jövőben maguk védik meg a felhasználókat az ilyen meggondolatlanságoktól.","shortLead":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe...","id":"20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b0b23-38e1-4696-bb84-414c85adbb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","timestamp":"2018. június. 17. 08:03","title":"Örülhet, ha Chrome böngészőt használ: megelégelte a Google, hogy sok a kártékony Chrome-bővítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","shortLead":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","id":"20180616_Peru__Dania_01","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be238d-354c-4582-931c-9c130d0bf9a5","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Peru__Dania_01","timestamp":"2018. június. 16. 19:57","title":"Peru – Dánia: 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]