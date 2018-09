Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maros Sefcovic szívesen lenne Juncker utódja. ","shortLead":"Maros Sefcovic szívesen lenne Juncker utódja. ","id":"20180917_Egy_szlovak_szocialista_politikus_bejelentkezett_EBelnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7963b6-70f0-4097-9e26-b22f381a6f42","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Egy_szlovak_szocialista_politikus_bejelentkezett_EBelnoknek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:37","title":"Egy szlovák szocialista politikus bejelentkezett EB-elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03aad4e-143f-4647-8ea9-ff36762890ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országban a kutatás-fejlesztési területen foglalkoztatottak száma eléri a 6,2 milliót.","shortLead":"Az országban a kutatás-fejlesztési területen foglalkoztatottak száma eléri a 6,2 milliót.","id":"20180916_Elkepeszto_osszegeket_kolt_Kina_kutatasfejlesztesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03aad4e-143f-4647-8ea9-ff36762890ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb006421-44f5-4f06-97ed-d2f2c09b95ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Elkepeszto_osszegeket_kolt_Kina_kutatasfejlesztesre","timestamp":"2018. szeptember. 16. 13:54","title":"Elképesztő összegeket költ Kína kutatás-fejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","shortLead":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","id":"20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e47cb-5efc-4961-913a-3fb21216bf93","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:56","title":"Meleg aktivisták kizárnák Szerbia meleg miniszterelnökét a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látogatókat és a környéken élőket zavarta, hogy a sörbiciklikkel közlekedők rendszeresen hangoskodnak és szemetelnek.","shortLead":"A látogatókat és a környéken élőket zavarta, hogy a sörbiciklikkel közlekedők rendszeresen hangoskodnak és szemetelnek.","id":"20180917_Kitiltottak_a_beerbikeokat_a_Nepszigetrol_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3686a9-22e2-4137-881b-ec6c69379342","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kitiltottak_a_beerbikeokat_a_Nepszigetrol_is","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:50","title":"Kitiltották a beerbike-okat a Népszigetről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik. Most közzétették a 2019-es listát.","shortLead":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik...","id":"20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caa88a2-e697-4ad4-85fe-2772fcfad867","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:41","title":"Ezek az autók lehetnek a világ legjobb autói – ön melyiket választaná?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7175c40c-c23f-4499-9c58-0b742e0a1539","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:45","title":"Fura adalék a Beatles-sztorihoz, betiltanak egy kiskutyát - olvasta ezeket? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a86af2-7627-461c-b2b2-af1eacbadbea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hetvenhét másodperccel javította meg a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát, s ő az első atléta a világon, aki hivatalos versenyen 2:02:00 alatt futotta végig a 42 kilométeres távot. Az új rekord 2:01.40. ","shortLead":"Hetvenhét másodperccel javította meg a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát, s ő az első atléta a világon...","id":"20180916_Maratonfutas__uj_vilagcsuccsal_egyre_kozelebb_a_ketoras_alomcsucshoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a86af2-7627-461c-b2b2-af1eacbadbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f28fe1-e42b-4aed-8111-4ca4398a0d1b","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Maratonfutas__uj_vilagcsuccsal_egyre_kozelebb_a_ketoras_alomcsucshoz","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:06","title":"Szenzációs világcsúcsot állított fel a maratoni távon a kenyai Kipchoge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről egyeztet a Magyar-Orosz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság társelnökével.","shortLead":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről...","id":"20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce61d1d8-02c9-45e4-a808-7cfec0dc41e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:13","title":"Metróügyben utazik Moszkvába Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]