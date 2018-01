[{"available":true,"c_guid":"61126af7-e021-4fb4-ad99-fd8e550a21a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Guillermo del Toro A víz érintése című filmje kapta a legtöbb, 12 jelölést a brit filmakadémia (Bafta) díjaira – közölte kedden a BBC News.","shortLead":"Guillermo del Toro A víz érintése című filmje kapta a legtöbb, 12 jelölést a brit filmakadémia (Bafta) díjaira –...","id":"20180109_BAFTA_A_viz_erintese_kapta_a_legtobb_jelolest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61126af7-e021-4fb4-ad99-fd8e550a21a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471b9033-af76-41ba-a37a-150ffcb029ce","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_BAFTA_A_viz_erintese_kapta_a_legtobb_jelolest","timestamp":"2018. január. 09. 11:22","title":"BAFTA: A víz érintése kapta a legtöbb jelölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0db1213-1e91-497f-8b78-6a1e5c0e479f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion sofőrje már nem tudott megállni a járművével a havas úton, és beleszaladt az előtte álló sorba.","shortLead":"A kamion sofőrje már nem tudott megállni a járművével a havas úton, és beleszaladt az előtte álló sorba.","id":"20180110_kamion_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0db1213-1e91-497f-8b78-6a1e5c0e479f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03053f60-180d-4c08-8a09-274e07e8b6db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180110_kamion_baleset_video","timestamp":"2018. január. 10. 04:01","title":"Ilyen egy tipikus téli baleset, ami elkerülhető lett volna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A napokban jelent meg Singer Magdolna író, gyásztanácsadó Érző férfiak – 18 személyes történet veszteségekről és feldolgozásról című kötete. Molnár András informatikus történetéből választottunk ki egy hosszabb részletet.","shortLead":"A napokban jelent meg Singer Magdolna író, gyásztanácsadó Érző férfiak – 18 személyes történet veszteségekről és...","id":"20180109_Erzo_ferfiak_Olyan_voltam_mint_egy_halalraitelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2672c22-0b63-4d47-897e-4ac218462167","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180109_Erzo_ferfiak_Olyan_voltam_mint_egy_halalraitelt","timestamp":"2018. január. 09. 12:15","title":"Érző férfiak: „Olyan voltam, mint egy halálraítélt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2166bf20-76a7-465f-ab10-41ffb9438cc9","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Leváltották tisztségéből a Momentum elnökének édesapját. Lecke ez mindenkinek. ","shortLead":"Leváltották tisztségéből a Momentum elnökének édesapját. Lecke ez mindenkinek. ","id":"20180109_TGM_A_kor_falara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2166bf20-76a7-465f-ab10-41ffb9438cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9f4400-85fa-400d-a342-b1b256dec238","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_TGM_A_kor_falara","timestamp":"2018. január. 09. 16:36","title":"TGM: A kor falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49283a4-79e5-428b-9e86-b918ab237723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlzás nélkül világhírű lett Zsazsa kutya, akinek szomorú történetéről a hvg.hu számolt be először. Az állat gazdája elhunyt, de ez heteken át senkinek nem tűnt fel, így ezalatt a holttest mellett élt az újpesti lakásban. Most túljelentkezés van érte, olyan is volt, aki egyszerűen beállított, hogy „jött Zsazsáért”. Közben próbálnak sokat foglalkozni vele, hogy mielőbb magára találjon, erről egy videót is kaptunk.","shortLead":"Túlzás nélkül világhírű lett Zsazsa kutya, akinek szomorú történetéről a hvg.hu számolt be először. Az állat gazdája...","id":"20180109_Nezi_az_ajtot_es_valakit_var__penzt_is_igertek_a_gazdija_holttestehez_bujo_kutyaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49283a4-79e5-428b-9e86-b918ab237723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7d8b51-0995-4589-ad89-5f888f293cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Nezi_az_ajtot_es_valakit_var__penzt_is_igertek_a_gazdija_holttestehez_bujo_kutyaert","timestamp":"2018. január. 09. 09:35","title":"„Nézi az ajtót és várja” – pénzt is ígértek a gazdija holttestéhez bújó kutyáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51704ee5-a756-45e6-82c5-9fc64141a2c9","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Oprah Winfrey már világossá tette, hogy nem akar elnök lenni, de a Golden Globe-on elmondott beszéde után ezt már senki sem hiszi el neki. Hogyan és miért őrjítette meg Amerikát egy okos és szenvedélyes nő és néhány összeszedett gondolat? Mit mond a milliárdossá vált tévésről, Hollywoodról és Amerikáról ez a hirtelen jött lelkesedés?","shortLead":"Oprah Winfrey már világossá tette, hogy nem akar elnök lenni, de a Golden Globe-on elmondott beszéde után ezt már senki...","id":"20180109_Ha_tevesztarnak_tokeletes_elnoknek_is_jo_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51704ee5-a756-45e6-82c5-9fc64141a2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585ccd0d-0163-4e02-8da6-4a162ea633c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_Ha_tevesztarnak_tokeletes_elnoknek_is_jo_lesz","timestamp":"2018. január. 09. 20:00","title":"Ha tévésztárnak tökéletes, elnöknek is jó lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53470ea-a34a-4cee-a1b1-808f698b5455","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180109_Ennel_tisztabban_meg_sosem_latta_hogy_hazudott_a_kormany_a_magannyugdijpenztarakrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e53470ea-a34a-4cee-a1b1-808f698b5455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a05904-2271-48ed-bd7f-2e4bb5b33c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Ennel_tisztabban_meg_sosem_latta_hogy_hazudott_a_kormany_a_magannyugdijpenztarakrol","timestamp":"2018. január. 09. 11:18","title":"Ennél tisztábban még sosem látta, hogy hazudott a kormány a nyugdíjak \"megvédéséről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz szerint a határontúli magyar foci támogatásával sok fiatalnak biztosítanak mozgáslehetőséget. Az LMP társelnöke viszont úgy látja: a magyar adófizetők pénzét hasznosabb célokra is el lehetne költeni. ","shortLead":"A Fidesz szerint a határontúli magyar foci támogatásával sok fiatalnak biztosítanak mozgáslehetőséget. Az LMP...","id":"20180109_a_felcsutiak_partnereihez_kerult_a_kulfoldre_adott_allami_focitamogatas_fele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ed08c-eec8-45ac-95eb-fb58fe883fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180109_a_felcsutiak_partnereihez_kerult_a_kulfoldre_adott_allami_focitamogatas_fele","timestamp":"2018. január. 09. 20:27","title":"A felcsútiak partnereihez került a külföldre adott állami focitámogatás fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]