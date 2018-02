[{"available":true,"c_guid":"6cc10b83-088a-454c-9217-9a94dd7f8cc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyúlékony folyadékot tartalmazó palackot dobtak ismeretlen támadók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi irodájának épületére Ungvár belvárosában, a megyei rendvédelmi szervek azonnal reagáltak a vasárnap hajnali akcióra.","shortLead":"Gyúlékony folyadékot tartalmazó palackot dobtak ismeretlen támadók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20180204_Ungvar__gyulekony_anyaggal_a_helyi_magyar_szervezet_irodaja_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc10b83-088a-454c-9217-9a94dd7f8cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1537e9-b3f7-4466-8154-075ddce37805","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Ungvar__gyulekony_anyaggal_a_helyi_magyar_szervezet_irodaja_ellen","timestamp":"2018. február. 04. 11:42","title":"Ungvár - gyúlékony anyaggal a helyi magyar szervezet irodája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pert indít az LMP, hogy kiderüljön, mennyiért veszi Magyarország a földgázt Oroszországtól. A párt továbbra is kitart jelöltjei önálló indulása mellett. ","shortLead":"Pert indít az LMP, hogy kiderüljön, mennyiért veszi Magyarország a földgázt Oroszországtól. A párt továbbra is kitart...","id":"20180204_Az_LMP_beperli_az_MVMet_es_a_fejlesztesi_tarcat_az_orosz_gazszerzodes_kiadasaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46517bc-4a31-44e0-98c8-3acee35b0d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Az_LMP_beperli_az_MVMet_es_a_fejlesztesi_tarcat_az_orosz_gazszerzodes_kiadasaert","timestamp":"2018. február. 04. 16:46","title":"Az LMP beperli az MVM-et és a fejlesztési tárcát az orosz gázszerződés kiadásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így a nemzetgazdasági miniszter szerint kamatot takarít meg az ország.","shortLead":"Így a nemzetgazdasági miniszter szerint kamatot takarít meg az ország.","id":"20180206_elotorlesztunk_24_milliardot_az_oroszoknak_a_paksi_hitelre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a8af1a-f6c5-4b5a-8828-8863515459f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180206_elotorlesztunk_24_milliardot_az_oroszoknak_a_paksi_hitelre","timestamp":"2018. február. 06. 06:13","title":"Előtörlesztünk 24 milliárdot az oroszoknak a paksi hitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton négy szettben kikapott David Goffintől vasárnap a liege-i Davis Kupa-nyolcaddöntőben, ezzel a tavaly döntős belgák 3-1-es összesítéssel továbbjutottak a negyeddöntőbe, míg a magyar válogatottra osztályozó vár szeptemberben.","shortLead":"Fucsovics Márton négy szettben kikapott David Goffintől vasárnap a liege-i Davis Kupa-nyolcaddöntőben, ezzel a tavaly...","id":"20180204_Fucsovics_kikapott_a_nyolcaddontoben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17efec1c-c7ef-4f3e-b66f-778f86227030","keywords":null,"link":"/sport/20180204_Fucsovics_kikapott_a_nyolcaddontoben","timestamp":"2018. február. 04. 18:23","title":"Fucsovics kikapott a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a0491d-9010-45a4-984e-3270564a5aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija Hollik István szórólapján tűnt fel, aki a kormánypártok jelöltje a Belvárosban. Ha ez a kampányba való beszállás, akkor elnézést kér.","shortLead":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija Hollik István szórólapján tűnt fel, aki a kormánypártok...","id":"20180205_Koves_Slomo_elnezest_kert_amiert_a_FideszKDNP_jeloltje_mellett_kampanyolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a0491d-9010-45a4-984e-3270564a5aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd90415-246e-4edf-9ee4-9ebfa9750f75","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Koves_Slomo_elnezest_kert_amiert_a_FideszKDNP_jeloltje_mellett_kampanyolt","timestamp":"2018. február. 05. 10:11","title":"Köves Slomó elnézést kért, amiért a Fidesz-KDNP jelöltje mellett kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Microsoft Magyarországtól érkezik az új digitális- és üzletfejlesztési igazgató, aki korábban a HVG Kiadói Rt. marketingvezetője is volt.","shortLead":"A Microsoft Magyarországtól érkezik az új digitális- és üzletfejlesztési igazgató, aki korábban a HVG Kiadói Rt...","id":"20180205_fontos_poszton_volt_vezetovaltas_az_rtl_magyarorszagnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d167bb-dc08-4003-aa4d-131cb02a1723","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_fontos_poszton_volt_vezetovaltas_az_rtl_magyarorszagnal","timestamp":"2018. február. 05. 17:49","title":"Fontos poszton volt vezetőváltás az RTL Magyarországnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Lukács Archívum alapítványa szerint az MTA továbbra is el akarja vinni a kéziratokat az archívumból, de ők ebbe nem mentek bele. ","shortLead":"A Lukács Archívum alapítványa szerint az MTA továbbra is el akarja vinni a kéziratokat az archívumból, de ők ebbe nem...","id":"20180205_Lukacs_Archivum_cafoljak_az_MTA_kozlemenyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277ffcff-3d90-44c8-9beb-c58b79d43402","keywords":null,"link":"/kultura/20180205_Lukacs_Archivum_cafoljak_az_MTA_kozlemenyet","timestamp":"2018. február. 05. 08:53","title":"Lukács Archívum: cáfolják az MTA közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán mondanunk sem kell, mennyire veszélyes, ha egy drónnal valaki egy repülőgép közelébe merészkedik, a jelek szerint azonban mégis van olyan, aki erről még nem hallott. Vagy hallott, csak nem érdekli.","shortLead":"Talán mondanunk sem kell, mennyire veszélyes, ha egy drónnal valaki egy repülőgép közelébe merészkedik, a jelek szerint...","id":"20180205_repulogep_leszallas_dron_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974d63c6-3c0e-4ab4-9a3e-7a315b2c206c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f050eb45-9233-40e2-8406-d68035878313","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_repulogep_leszallas_dron_video","timestamp":"2018. február. 05. 10:03","title":"Rémisztően közel repült egy drón egy leszállóban lévő repülőgéphez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]