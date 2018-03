Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Ujsagirogyilkossag_az_EP_alapos_vizsgalatot_surget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ffdf2e-c11b-45a3-a3af-bec6bfcdeeb7","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Ujsagirogyilkossag_az_EP_alapos_vizsgalatot_surget","timestamp":"2018. március. 14. 21:52","title":"Újságíró-gyilkosság: az EP alapos vizsgálatot sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","shortLead":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","id":"20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558ed5da-3d4a-4230-8ae5-46ec8e29eba9","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","timestamp":"2018. március. 16. 09:45","title":"Optimista terve van a magyar piacon két nagy autógyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58069d2-0fef-4fe5-9c1d-e0693d9f2b28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha mindenkinek jól esik kicsit elvonulni a világtól, ehhez pedig kiváló társ lehet a Light Phone nevű kis készülék. A minimalista mobil második kiadása bár papíron többet tud elődjénél, összességében továbbra se valami okos – és épp emiatt annyira vonzó.","shortLead":"Néha mindenkinek jól esik kicsit elvonulni a világtól, ehhez pedig kiváló társ lehet a Light Phone nevű kis készülék...","id":"20180315_the_light_phone_2_mobiltelefon_indiegogo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c58069d2-0fef-4fe5-9c1d-e0693d9f2b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2a8e8e-be1d-47c2-939b-696a81e13fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_the_light_phone_2_mobiltelefon_indiegogo","timestamp":"2018. március. 15. 07:02","title":"Van egy telefon, ami annyira buta, hogy imádják a felhasználók – és még csak most jön az okosabb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő ciklus végén költöznek, a palota teljes rekonstrukciója valószínűleg soha nem készül el.","shortLead":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő...","id":"201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48db5c1e-1081-47c6-ab4b-94a51aeb5ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","timestamp":"2018. március. 15. 10:00","title":"Kilátástalanul: csak csúszik és drágul Orbán nagy budai álmának beteljesülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható fejlődési hálózatának „Boldogság jelentése” szerint. Az élen az észak-európai államok taroltak, Magyarország a középmezőnyben.","shortLead":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható...","id":"20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702128b-1782-484b-8cfc-f9b715116a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","timestamp":"2018. március. 15. 05:48","title":"Melyik a legboldogabb ország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e1b208-029b-4bb3-abff-43ff455d71df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ig a Fidesz szavazói voltak a leginkább oroszellenesek, de most már ők szeretik legjobban Oroszországot.","shortLead":"2010-ig a Fidesz szavazói voltak a leginkább oroszellenesek, de most már ők szeretik legjobban Oroszországot.","id":"20180315_Nagyon_megszerettek_Oroszorszagot_a_Fidesz_szavazoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e1b208-029b-4bb3-abff-43ff455d71df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfaae6b-a9b2-4522-8ee9-10bbc01dd35f","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Nagyon_megszerettek_Oroszorszagot_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2018. március. 15. 10:43","title":"Nagyon megszerették Oroszországot a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 10 éve tervezett beruházás valósulhat meg a repülőtér parkolási gondjainak megoldására. ","shortLead":"Több mint 10 éve tervezett beruházás valósulhat meg a repülőtér parkolási gondjainak megoldására. ","id":"20180315_parkolohaz_repuloter_ferihegy_2","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017cb937-5684-4854-af71-0a66474e9b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_parkolohaz_repuloter_ferihegy_2","timestamp":"2018. március. 15. 09:23","title":"Megépülhet a hatalmas parkolóház Ferihegy 2 mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf403c-a5e4-48f5-b3e8-07987288a450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután Kósa Lajos miniszter megszólalt a csengeri nővel aláírt okiratokról, kíváncsiak voltunk arra, mit mond minderről Szabó Gáborné. És arra, ki is ő valójában. Kiderült, hogy a szabolcs-szatmári városkában ismerik őt. A Kósával bonyolított ügylet körül azonban nagy még a homály.","shortLead":"Miután Kósa Lajos miniszter megszólalt a csengeri nővel aláírt okiratokról, kíváncsiak voltunk arra, mit mond minderről...","id":"20180314_kosa_lajos_csenger_szabo_gaborne_orokseg_kozjegyzo_okirat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3bf403c-a5e4-48f5-b3e8-07987288a450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfbb6ef-9b73-4267-aba6-fc843b49f7b8","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_kosa_lajos_csenger_szabo_gaborne_orokseg_kozjegyzo_okirat","timestamp":"2018. március. 14. 20:55","title":"Piti csaló vagy jótékony adományozó a Kósa-ügy \"csengeri háztartásbelije\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]