A köznyelvben felfázásnak hívott húgyúti fertőzés kellemetlen, gyakori betegség: a statisztikák szerint minden második nő megtapasztalja legalább egyszer élete során. Ennek ellenére sokszor vesszük félvállról, és sok esetben találkozhatunk a félrekezelésével is. Összeszedtük, mit tehetünk, ha megjelennek az első tünetek, és kitérünk arra is, miért nem mindig az antibiotikum a legjobb megoldás.

Tévhit a hidegről – mi is az a húgyúti fertőzés valójában?

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a „felfázást” kizárólag a hideg padló vagy a vizes fürdőruha okozhatja. Gyakori intelem, hogy a lányok ne üljenek a földre és ne mászkáljanak mezítláb, és ha ezt megfogadják, akkor nem is kell számolniuk a kellemetlen tünetekkel. De ez sajnos nem ilyen egyszerű.

A hideg környezet valóban nem tesz jót a helyi vérellátásnak. A lehűlt területeken csökken a vérkeringés, ezzel együtt a helyi immunvédekezés is gyengül, így a baktériumok könnyebben elszaporodhatnak. Tehát, bár a hideg önmagában nem okoz fertőzést, kedvezőbb feltételeket teremt annak kialakulásához. Ezért fontos, hogy ne üljünk hideg felületre, és mindig öltözzünk az időjárásnak megfelelően – különösen alul!

De a húgyúti fertőzéshez a hideg nem elég: legtöbbször baktériumok szaporodnak el – nagyrészt az E. coli –, amelyek egyszerűen a húgycsövön át feljutnak a húgyhólyagba, és ott, a számukra barátságos közegben egyre többen és többen lesznek. Az viszont igaz, hogy a „felfázás” elsősorban a nők betegsége, de ennek is egyszerű oka van: mivel a nők húgycsöve rövidebb, náluk sokkal könnyebben alakul ki ez a probléma.

Így ismerd fel – a húgyúti fertőzés tünetei

A húgyúti fertőzés tünetei általában hirtelen jelentkeznek, és ha egyszer megtapasztaltuk őket, sajnos elég hamar rájövünk, mivel is állunk szemben. A legjellemzőbb a gyakori vizelési inger, sokszor csak pár csepp vizelettel, amit gyötrő, görcsös fájdalom kísérhet. Vizeletürítés közben égő, csípő érzés jelentkezik, állandósulhat az alhasi fájdalom vagy nyomásérzet is. Feltűnő lehet az is, ha a vizeletünk zavaros lesz, illetve a szaga is megváltozik.

Ha ezeket tapasztaljuk, érdemes gyorsan megoldást keresni és nem halogatni a megfelelő kezelés megkezdését. A baktériumok ugyanis remekül fogják érezni magukat a húgycsőben és a hólyagban, és igen hamar szaporodásnak indulnak.

Hideg nélkül is meglephet, de mitől?

A húgyúti fertőzéseknek több kiváltó oka lehet, ezek közül pedig változó, hogy kinél milyen érzékenység lép fel. Az egyik leggyakoribb, ami ráadásul könnyen megelőzhető lenne, az a szexuális együttlét után jelentkezik. Ezért is nevezik néha a húgyúti fertőzést „nászutas cisztitisznek”. Ebben az esetben a megfelelő higiéniával – azaz az együttlét előtti és utáni mosakodással, mindkét résztvevő részéről –, illetve az aktus utáni vizeléssel sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a felfázást.

A nem megfelelő higiénés szokások is gyakran vezetnek hólyaghuruthoz. A nők anatómiai felépítése hajlamosít a hüvelyi és a húgyúti fertőzésre is: a végbélnyílás közelsége könnyen fertőzést okoz, ha a vécéhasználatot követően nem a megfelelő irányban használjuk a papírt. A helytelen irányt követve a végbélnyílás környékéről könnyen rossz helyre kerülhetnek nem oda való baktériumok, amelyek fertőzéseket okozhatnak.

De az sem mindegy, mit hordunk. A strandolás után a hideg, nedves fürdőruha remek közeg a baktériumoknak, és – ahogy már említettük – a hideg gyengítheti a védekezőképességet is. Ezért fontos a cserefürdőruha: fürdés után vegyük át, megéri a macerát, ha ezzel elkerülhetjük a fertőzést. De a szoros fehérnemű, illetve a tanga is szerepet játszhat a hólyaghurut kialakulásában. Ezeket is érdemes könnyű, kényelmes darabokra cserélni.

Kevésbé ismert, ám kulcsfontosságú tényező lehet a változókor is. A hormonális változások miatt a hüvelyflóra egyensúlya felborulhat, a nyálkahártyák elvékonyodnak és a védekezőképesség gyengül. Ezért ebben az életszakaszban a nők még hajlamosabbak lehetnek a húgyúti fertőzésekre is – különösen, ha az intimhigiénia vagy a folyadékbevitel nem megfelelő.

Antibiotikum? Csak indokolt esetben!

Bár a baktériumok ellen remek megoldás az antibiotikum, a mellékhatásokat és a túlzott antibiotikumhasználat egyéb következményeit figyelembe véve érdemes lehet először más módszert keresni. Az első tünetekre sokan azonnal antibiotikumot kérnek, ami akár indokolt is lehet, ám ennek megállapítása kizárólag orvosi kompetencia. A gyakori antibiotikumhasználat felesleges, sőt, káros is lehet. Az ilyen típusú gyógyszerek rezisztenciához vezethetnek, azaz a baktériumok ellenállóvá válnak, és legközelebb már nem hat ugyanaz a szer.

A szakmai ajánlás szerint – amelyet a Magyar Nőorvos Társaság és a Magyar Urológusok Társasága közösen fogalmazott meg – enyhébb esetekben érdemes először természetes megoldásokkal próbálkozni, és csak akkor nyúlni antibiotikumhoz, ha a tünetek súlyosbodnak vagy nem szűnnek meg.

A nulladik lépés – mit tehetsz az első tüneteknél?

A legelső tünetek jelentkezésénél érdemes azonnal megkezdeni a kezelést. Ehhez először is igyunk minél több folyadékot, hiszen így segíthetjük a baktériumok kiürülését, és meggátolhatjuk a megtapadásukat a hólyag falán. Az irritáló italokat, mint a kávé, az alkohol vagy a szénsavas üdítők inkább kerüljük, de jó hatásúak a gyógyteák, vagy bármilyen bőséges, főleg meleg folyadék megteszi. Jót tesz a meleg borogatás és a pihenés is.

És ami különösen fontos: válasszunk tudatosan egy megfelelő készítményt, ami segít az első tünetek megjelenésénél! A gyógyszertárak és drogériák sokféle árut kínálnak erre az esetre, de csak minőségi terméket válasszunk, ami ellenőrzött összetevőkből áll. Érdemes kikérni a gyógyszerész tanácsát is, és bármilyen készítményt választunk, tartsuk be az adagolási javaslatot.

A legnépszerűbb hatóanyagok

A húgyúti fertőzések enyhébb eseteiben számos jól bevált, drogériában vagy patikában elérhető készítmény áll rendelkezésre, amelyek összetevőik hatóanyagával segíthetnek a tünetek enyhítésében.

1. Az egyik legismertebb a medveszőlőlevél, amely antibakteriális hatásának köszönhetően segíti a kórokozók visszaszorítását a húgyutakban. Ezt tea vagy kapszula formájában is megvásárolhatjuk.

2. Emellett gyakran ajánlják a tőzegáfonyát, amely gátolhatja, hogy a baktériumok megtapadjanak a húgyhólyag falán. Italként, tablettaként is szedhetjük, mellette továbbra is kiemelt fontosságú a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása!

3. A harmadik népszerű hatóanyag a D-mannóz, egy természetes cukorféle, amely képes „magához kötni” az E. coli baktériumokat, így azok a vizelettel együtt távozhatnak.

Ezek a hatóanyagok nem helyettesítik az orvosi diagnózist, de segíthetnek abban, hogy a tüneteket már a kezdeti szakaszban kordában tartsuk – és akár elkerüljük az antibiotikum szedését. De fontos tudni: ha az enyhébb tünetek pár nap alatt nem javulnak, illetve hőemelkedés, láz, erős fájdalom lép fel, azonnal forduljunk orvoshoz!

Nem kell csendben szenvedni!

A húgyúti fertőzés nem tabu, hanem egy nagyon is valós és gyakori kihívás a nők életében. Nem kell beletörődni és főleg nem kell titokban szenvedni. A nulladik lépés mindig az, hogy felismerjük a tüneteket – a következő pedig az, hogy gyorsan és megfelelően reagáljunk. Ha természetes módszerek nem működnek, kérjünk szakszerű segítséget.