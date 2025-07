Ragadós a példa: Ryanair-gépen látták utazni Rogán-Szendrei Cecíliát

Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó után Rogán-Szendrei Cecíliát, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal volt feleségét is egy Ryanair-gépen látták. Erről Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő számolt be, aki videót is megosztott arról, ahogyan egy, a milliárdos üzletasszonyra nagyon hasonlító nő kiszáll az ír központú fapados légitársaság repülőjéről.

Hadházy bejegyzésében az olvasható, hogy Rogán-Szendrei Míkonoszra utazott hétfőn. A videó készítője a karján tartott táskát is azonosította, szerinte az egy tízezer euró (négymillió forint) értékű Chanel márkájú kiegészítő.

Rogán-Szendrei nem lenne rászorulva arra, hogy fapados járattal utazzon, hiszen Sarka Katával közös üzletei jelentős összegeket fialnak. Ahogy korábban megírtuk, reklámcégük, a Nakama & Partners bevétele 2023-ban közel 360 millió forint volt, adózott eredménye pedig bő 77 millió. Ennél is jobban fut a twn.hu nevű bulvároldalt üzemeltető Top News Hungary Kft., amely 2021 és 2023 között nagyjából 3,8 milliárd forint profitot termelt.

A 444.hu pedig másfél hónapja arról írt, hogy Rogán miniszter volt felesége 125 millió forintért tervez megvásárolni egy kétezer négyzetméteres tihanyi telket.