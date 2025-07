Csak az intimitás nélküli szex jöhet szóba, vagy mernek még szerelmesek lenni a huszonévesek?

„Több mint tíz éve tanítok fiatalokat egy színésziskolában. Párkapcsolati témájú daraboknál, jeleneteknél sokszor megdöbbent, hogy húszévesen még nem voltak szerelmesek. Ebben az átszexualizált világban a fiatalok alapérzése, hogy egyre kevesebb a tapasztalatuk a szerelemről.

Nem mernek szerelmesek lenni, nem találkoznak ezzel az érzelemmel, vagy a szexualitás mindent ural

– fejtette ki a HVG-nek nemrég Ördög Tamás rendező, miután színpadra állította a Szerelem című film adaptációját az Örkény Színházban. A fenti vélemény nem alaptalan, ha végignézek huszonéves ismerőseimen: többen is vannak köztük, akiknek még sosem volt párkapcsolatuk, sőt még az első csók is kimaradt az életükből. Olyat viszont alig tudnék mutatni közülük, aki ne randizott volna legalább egyszer egy idegennel alig néhány nap chatelés után. Ez a helyzet talán nem is annyira új, az unokatestvéremnek legalábbis már közel tíz éve is az volt az életfelfogása, hogy télre kell barátnő, nyárra viszont szakítani kell, hogy ne kösse a kezét senki a nagy bulikon és fesztiválokon.

Ezzel szemben természetesen vannak olyan barátaim is, akik 27 éves koruk ellenére már öt éve kapcsolatban vannak, 24 évesen gyereket várnak, és egyre több eljegyzős posztot látok a volt osztálytársaim körében is. Én itt még nem tartok, mindig úgy képzeltem, hogy harminc éves koromig a karrieremre koncentrálok, emiatt talán szokatlanul későn kezdtem nyitni mások felé, de az eredeti tervemet már több mint egy éve felborította a barátom.

Mi ez a szorongás a férfiakban, amiről szinte sosem hajlandók beszélni? Látszólag magabiztosan állnak sörrel a kezükben a kerti grill mellett, de közben ezer dolog nyomasztja őket, és sokszor nem is beszélnek róla. Aggódnak, hogy hogyan találnak szerető társat, ha egyik kapcsolat sem az igazi. Hogy hogyan ne legyenek a szexben sem durvák, sem ügyetlenek. Vagy hogy sehogyan sem sikerül eljutni a családalapításig.

Vajon mennyire volt mindez másképp az analóg világban? Vajon igazak a Csaknekedkislány sorai a Farmerkabát című számban?

Könnyű volt nekik együtt maradni (szülőknek) A mostani világban a ricsaj Egyszerre szól mindenhonnan Tessék rám írt valami csaj

Ki is beszélhetne hitelesebben a hűségről és a szerelemről, gondoltam, mint a nagymamám, aki évtizedeken át élt boldog házasságban, és még most, több mint tíz évvel férje halála után is úgy beszél róla, mint élete egyetlen szerelméről? Néhány perc beszélgetés után azért kiderült, hogy a történet ennél jóval árnyaltabb, ugyanis fiatalkorában négyszer is eljegyezték. Igaz, nem volt egyszerű meghódítani: „Se köpni, se nyelni nem tudtam, szegény Kálmánt, úgy, ahogy volt, egy órán belül föltettem a vonatra” – elevenítette fel az egyik félresikerült lánykérés történetét.

Az ő történetei alapján úgy tűnik, a szerelem a kütyük nélküli múltban sem volt a legkevésbé sem kiszámítható, és a Tinder előtti időkben sem fejlődött minden kapcsolat egyenes pályán. Mégsem alaptalan a kérdés: manapság, amikor állandóan új ingerek érnek bennünket a társkeresők által, és karnyújtásnyi távolságban van a célirányos, konszenzuális (és ingyenes) szex, valóban nehezebb szerelembe esni és hűségesnek maradni? Egyáltalán, mit értünk ma szerelem alatt, és hogyan változott meg a szerelmi kapcsolathoz való viszonyunk? Vass-Kanik Renátával. a Dámia Szexuálterápiás és Mentális Egészség Központ pszichológusával vettük végig a kérdéseket.

Költői túlzás vagy tényleg drogként hat?