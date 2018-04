Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83c48288-c739-4d76-a4aa-ded2eee75db1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Olyan kérdéseket járunk körbe, hogy milyen bizonyítéka lehet a rendőrségnek, elévülhet-e egy olyan bűncselekmény, amelyről szó van, és hogy miért éppen most jutott el a nyomozás Gyárfás Tamásig.","shortLead":"Olyan kérdéseket járunk körbe, hogy milyen bizonyítéka lehet a rendőrségnek, elévülhet-e egy olyan bűncselekmény...","id":"20180418_gyarfas_tamas_fenyo_janos_fenyo_gyilkossag_jozef_rohac_portik_tamas_tasnadi_peter_kovacs_lajos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83c48288-c739-4d76-a4aa-ded2eee75db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb83dcf-9b8a-400d-b10d-adfd8d021da5","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_gyarfas_tamas_fenyo_janos_fenyo_gyilkossag_jozef_rohac_portik_tamas_tasnadi_peter_kovacs_lajos","timestamp":"2018. április. 18. 18:04","title":"Ezekből a mozaikokból állhat össze, van-e köze Gyárfás Tamásnak a Fenyő-gyilkossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710e3588-6ff7-4e46-b2a4-457c8f82b1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Radikálisan csökkenteni kell a műanyag hulladékot, márpedig csak Angliában 5,8 milliárd szívószálat dobnak ki a szemétbe évente.","shortLead":"Radikálisan csökkenteni kell a műanyag hulladékot, márpedig csak Angliában 5,8 milliárd szívószálat dobnak ki...","id":"20180419_Tiltolistara_kerulhet_a_szivoszal_es_a_fultisztito_palcika_Angliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=710e3588-6ff7-4e46-b2a4-457c8f82b1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf3195-3a3f-4ee8-99e2-df89e51b2324","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Tiltolistara_kerulhet_a_szivoszal_es_a_fultisztito_palcika_Angliaban","timestamp":"2018. április. 19. 12:29","title":"Tiltólistára kerülhet a szívószál és a fültisztító pálcika Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4fe8d3-2e18-4464-907b-1ff46a90b90d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémium márka hamarosan elő fog rukkolni egy tisztán elektromos hajtásláncú új autóval.","shortLead":"A japán prémium márka hamarosan elő fog rukkolni egy tisztán elektromos hajtásláncú új autóval.","id":"20180417_lexus_ct_ux_tesla_model_3_hibrid_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4fe8d3-2e18-4464-907b-1ff46a90b90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764feee-f7c5-41db-b76f-37d4d20d3363","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_lexus_ct_ux_tesla_model_3_hibrid_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator","timestamp":"2018. április. 17. 16:16","title":"A Lexus gyomrost adna a Tesla Model 3-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről a Weibo. A tisztogatásnak is betudható akció híre óriási felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről...","id":"20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d068e04-31c7-478d-8948-52de2fcbb0e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","timestamp":"2018. április. 18. 10:03","title":"Elsöpörte a népharag a kínai Facebook melegek elleni tisztogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha minden igaz, az állami szerveket arra próbálják rábírni, hogy inkább az országban kifejlesztett üzenetküldő applikációkat használják, amelyek állítólag ugyanolyan biztonságosak, mint a külföldiek.","shortLead":"Ha minden igaz, az állami szerveket arra próbálják rábírni, hogy inkább az országban kifejlesztett üzenetküldő...","id":"20180418_az_irani_hatosagok_is_utest_mertek_a_titkositott_uzenetkuldesrol_ismert_telegramra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd14065-328b-44a2-80ea-52dd3151e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de64b9-a856-448d-a3b5-def22f861a94","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_az_irani_hatosagok_is_utest_mertek_a_titkositott_uzenetkuldesrol_ismert_telegramra","timestamp":"2018. április. 18. 13:00","title":"Az iráni hatóságok is ütést mértek a titkosított üzenetküldésről ismert Telegramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető a Facebookon azt írja, megrázta, hogy elbocsátják.","shortLead":"A műsorvezető a Facebookon azt írja, megrázta, hogy elbocsátják.","id":"20180418_Veiszer_Alinda_Szerettem_a_bator_mondatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2752aa0-2513-4c52-99a0-9f286e1cfa12","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Veiszer_Alinda_Szerettem_a_bator_mondatokat","timestamp":"2018. április. 18. 16:24","title":"Veiszer Alinda: Szerettem a bátor mondatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f23623-20b8-4c82-b14d-5fd4dfbd5596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hónapja sincs, hogy bemutatta aktuális csúcstelefonját a Sony, máris itt az XZ2 több ponton módosított, abszolút prémium kategóriába illő variánsa.","shortLead":"Két hónapja sincs, hogy bemutatta aktuális csúcstelefonját a Sony, máris itt az XZ2 több ponton módosított, abszolút...","id":"20180417_sony_xperia_xz2_premium_mobiltelefon_4k_kijelzo_dupla_kamera","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77f23623-20b8-4c82-b14d-5fd4dfbd5596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba07e5f-21eb-4936-9bcd-2e9305c9c580","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_sony_xperia_xz2_premium_mobiltelefon_4k_kijelzo_dupla_kamera","timestamp":"2018. április. 17. 16:03","title":"Odatette magát a Sony, egy igazi erőmobilt adnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07743661-70c4-4cf2-832a-e037c5af3d21","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ausztrál tudósok úgy vélik, megtalálhatták a választ a csupaszorrú vombatpopulációt tizedelő halálos kórra: magas zsírtartalmú diétával szállnak harcba a szarkoptikus rüh ellen.","shortLead":"Ausztrál tudósok úgy vélik, megtalálhatták a választ a csupaszorrú vombatpopulációt tizedelő halálos kórra: magas...","id":"20180418_Halalos_kor_tizedeli_a_vombatokat_a_dieta_lehet_a_megoldas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07743661-70c4-4cf2-832a-e037c5af3d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a668c2-2215-483d-a9fd-af1193cc7900","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Halalos_kor_tizedeli_a_vombatokat_a_dieta_lehet_a_megoldas","timestamp":"2018. április. 18. 20:17","title":"Halálos kór tizedeli a vombatokat, a diéta lehet a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]