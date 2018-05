Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"description":"A NASA Juno űrszondája által készített felvételen egyszerre látszik a jupiteri napfelkelte és napnyugta.","title":"Olyan kép készült a Jupiterről, amely többszöri ránézésre is hihetetlenül jó","timestamp":"2018. május. 02. 11:23"},{"description":"A Google után a Microsoft is továbbfejleszti levelezőrendszerét. A változások több új, kényelmes funkciót is hoznak, weben és mobilon egyaránt.","title":"Outlookot használ? Tudjon róla, hogy remek új funkciók jönnek bele","timestamp":"2018. május. 02. 13:03"},{"description":"A magyar elrettentő gyakorlat adta a sorvezetőt az új uniós költségvetési ciklus kereteinek kialakításához, mondja Jávor Benedek EP-képviselő, aki szerint még Polt Péterre is gondoltak a jogalkotók.","title":"Jávor: Polt Péterre is gondoltak az új EU-s költségvetési javaslatban","timestamp":"2018. május. 02. 15:21"},{"description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság.","title":"Elhiszik-e Matolcsyéknak, hogy itt a Kánaán a lakáshitelek piacán?","timestamp":"2018. május. 03. 13:33"},{"description":"Városszerte lehetett látni az Angyalföld és Zugló határáról felszálló fekete füstoszlopot. Összehordott szemét égett, a tüzet este hat órára megfékezték.","title":"Szeméthalom füstölt nagyon Budapesten – fotó","timestamp":"2018. május. 03. 17:11"},{"description":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden a jereváni parlament nem szavazta meg az egyetlen jelölt, az ellenzéki Nikol Pasinján miniszterelnöki kinevezését. A szavazás csak tovább ront az Örmény Köztársasági Párt helyzetén, s szinte biztosra vehető, hogy a válság Pasinjan kinevezésével, vagy a választás előrehozatalával ér véget, ahol viszont szintén nem sok esélye lesz a kormánypártnak.","title":"Most nullázza le magát az örmény hatalom","timestamp":"2018. május. 02. 18:00"},{"description":"A Sony bejelentése szerint a God of War három nappal a megjelenése után átlépte a 3,1 millió eladott példányszámot.","title":"A játék, amiből 3 milliót adtak el 3 nap alatt","timestamp":"2018. május. 03. 20:03"},{"description":"Az sem mindegy, ki milyen műfajban publikál.","title":"Kevesebbet ér a könyv, ha nő írta","timestamp":"2018. május. 02. 17:00"}]

\r

","shortLead":"A magyar elrettentő gyakorlat adta a sorvezetőt az új uniós költségvetési ciklus kereteinek kialakításához, mondja...","id":"20180502_Javor_Polt_Peterre_is_gondoltak_az_uj_EUs_koltsegvetesi_javaslatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a653c4d-6fc5-405b-a02a-f2a1ebc409d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Javor_Polt_Peterre_is_gondoltak_az_uj_EUs_koltsegvetesi_javaslatban","timestamp":"2018. május. 02. 15:21","title":"Jávor: Polt Péterre is gondoltak az új EU-s költségvetési javaslatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"20180503_Elhiszike_Matolcsyeknak_hogy_itt_a_Kanaan_a_lakashitelek_piacan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8014327-9afe-4e86-b7e4-ab6c46a5cc11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Elhiszike_Matolcsyeknak_hogy_itt_a_Kanaan_a_lakashitelek_piacan","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Elhiszik-e Matolcsyéknak, hogy itt a Kánaán a lakáshitelek piacán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c5a646-319f-429a-8628-451776355212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Városszerte lehetett látni az Angyalföld és Zugló határáról felszálló fekete füstoszlopot. Összehordott szemét égett, a tüzet este hat órára megfékezték.","shortLead":"Városszerte lehetett látni az Angyalföld és Zugló határáról felszálló fekete füstoszlopot. Összehordott szemét égett...","id":"20180503_valami_nagyon_fustol_budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c5a646-319f-429a-8628-451776355212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988530c-83aa-4b11-a1b0-d5b01fa4d4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_valami_nagyon_fustol_budapesten","timestamp":"2018. május. 03. 17:11","title":"Szeméthalom füstölt nagyon Budapesten – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden a jereváni parlament nem szavazta meg az egyetlen jelölt, az ellenzéki Nikol Pasinján miniszterelnöki kinevezését. A szavazás csak tovább ront az Örmény Köztársasági Párt helyzetén, s szinte biztosra vehető, hogy a válság Pasinjan kinevezésével, vagy a választás előrehozatalával ér véget, ahol viszont szintén nem sok esélye lesz a kormánypártnak.","shortLead":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden...","id":"20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5135fa99-7007-4583-9e64-302ea5d96b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","timestamp":"2018. május. 02. 18:00","title":"Most nullázza le magát az örmény hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdad6b9-2e02-4d11-9814-6c34149354c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony bejelentése szerint a God of War három nappal a megjelenése után átlépte a 3,1 millió eladott példányszámot.","shortLead":"A Sony bejelentése szerint a God of War három nappal a megjelenése után átlépte a 3,1 millió eladott példányszámot.","id":"20180503_god_of_war_eladasi_adat_harom_nap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bdad6b9-2e02-4d11-9814-6c34149354c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac90d1d8-0eaf-4a3d-9b9b-a5461ac1d576","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_god_of_war_eladasi_adat_harom_nap","timestamp":"2018. május. 03. 20:03","title":"A játék, amiből 3 milliót adtak el 3 nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az sem mindegy, ki milyen műfajban publikál.","shortLead":"Az sem mindegy, ki milyen műfajban publikál.","id":"20180502_Kevesebbet_er_a_konyv_ha_no_irta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e59bdf3-fc69-484a-9866-9c7573480807","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Kevesebbet_er_a_konyv_ha_no_irta","timestamp":"2018. május. 02. 17:00","title":"Kevesebbet ér a könyv, ha nő írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]