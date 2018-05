Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színpadról Peller Károly színész is a néző segítségére sietett. ","shortLead":"A színpadról Peller Károly színész is a néző segítségére sietett. ","id":"20180507_Rosszul_lett_nezo_miatt_szakadt_meg_az_operett_egyik_eloadasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a11dfa-092f-418b-a220-ebe5b4f02e13","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Rosszul_lett_nezo_miatt_szakadt_meg_az_operett_egyik_eloadasa","timestamp":"2018. május. 07. 05:56","title":"Fuldokló néző miatt kellett leállítani az előadást az Operettszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta a miniszterelnököt.","shortLead":"A köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta a miniszterelnököt.","id":"20180507_Ader_Janos_fogadta_Orban_Viktort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed35fd9-4592-47f1-b0d3-38a1ea071447","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Ader_Janos_fogadta_Orban_Viktort","timestamp":"2018. május. 07. 09:44","title":"Áder János fogadta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0621776-812f-4c3b-973a-2744fcc49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Épp akkor állt le a rendszer, amikor nem kellett volna.","shortLead":"Épp akkor állt le a rendszer, amikor nem kellett volna.","id":"20180506_Mi_lesz_igy_a_focivbn_A_videobiro_hibaja_dontotte_el_az_ausztral_bajnoki_cimet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0621776-812f-4c3b-973a-2744fcc49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8170d32b-3c0f-46ab-a73d-6b37ddb5bee4","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Mi_lesz_igy_a_focivbn_A_videobiro_hibaja_dontotte_el_az_ausztral_bajnoki_cimet","timestamp":"2018. május. 06. 15:57","title":"Mi lesz így a foci-vb-n? A videobíró hibája döntötte el az ausztrál bajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","shortLead":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","id":"20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b4118-1451-4e37-a10b-23c5132dd142","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","timestamp":"2018. május. 06. 16:05","title":"Zsiráf végzett egy operatőrrel Johannesburg közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az egykori csempekirály szerint amit a felesége az MNB monetáris tanácsának tagjaként keres, az aprópénz a háztartásban. A HVG Portré rovatában készült beszélgetés hosszabb változatából kiderül az is, hogyan szerezte Parragh az első millióját a '90-es évek elején, amikor az átlag magyar vállalkozó még susogós mackónadrágban és makkos cipőben járt, az alaptőke pedig a nyakában lógott aranyláncként.","shortLead":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar...","id":"20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087acfdf-d6b2-4e50-9360-c423f8d113cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","timestamp":"2018. május. 06. 10:00","title":"Parragh László: \"Én akkor is Jaguarral fogok járni, ha másik kormány lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a86828-e836-4bd0-8030-240fc8c1b759","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az InSight nevű szerkezet az első, amely elsősorban a Mars szeizmikus tevékenységét hivatott vizsgálni. A tudósok azt remélik, hogy az adatokból a bolygó geológiai szerkezetéről tudhatnak meg többet.","shortLead":"Az InSight nevű szerkezet az első, amely elsősorban a Mars szeizmikus tevékenységét hivatott vizsgálni. A tudósok azt...","id":"20180505_Marsrengeseket_vizsgal_a_voros_bolygora_kilott_szonda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a86828-e836-4bd0-8030-240fc8c1b759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dafe2cb-a041-4d2f-8652-2c9475f640ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Marsrengeseket_vizsgal_a_voros_bolygora_kilott_szonda","timestamp":"2018. május. 05. 15:00","title":"Marsrengéseket vizsgál a vörös bolygóra kilőtt szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180506_xiaomi_titka_profit_uj_gmail_bill_gates_donald_trump_tanacsado_nvidia_kepmanipulalo_global_legal_hackathon_bme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea32aa-2f49-4995-9083-f9df483f3cc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_xiaomi_titka_profit_uj_gmail_bill_gates_donald_trump_tanacsado_nvidia_kepmanipulalo_global_legal_hackathon_bme","timestamp":"2018. május. 06. 12:00","title":"Ez történt: kiderült, miért olyan olcsók a Xiaomi telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","shortLead":"A jármű teljes terjedelmében égett. ","id":"20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc10c3c-e987-4013-ba7f-3b545dd2f843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb63de8-4561-4195-be61-b9aad2fb9bfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Meg_idejeben_leszallt_mindenki_egy_Ibranynal_kiegett_kisbuszbol","timestamp":"2018. május. 06. 15:39","title":"Még idejében leszállt mindenki egy Ibránynál kiégett kisbuszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]