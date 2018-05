Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abec002e-5a05-48ef-98e8-89915bb0e190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Toyota kivételesen nem a visszafogott polgári külcsínről és a környezetbarát hibrid meghajtásról szól.","shortLead":"Ez a Toyota kivételesen nem a visszafogott polgári külcsínről és a környezetbarát hibrid meghajtásról szól.","id":"20180530_toyota_mega_cruiser_japan_terepjaro_hummer_h1_dizel_japan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abec002e-5a05-48ef-98e8-89915bb0e190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad21f21-d0fb-4f37-abf8-9f4ae76cea3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_toyota_mega_cruiser_japan_terepjaro_hummer_h1_dizel_japan","timestamp":"2018. május. 30. 06:41","title":"A nap fotója: a Toyota brutális terepjárója mellett még egy Hummer is szerénykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","shortLead":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","id":"20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3aaf90b-209a-4090-86c9-f308e5bd3692","keywords":null,"link":"/sport/20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Az angol másodosztályban lesz edző a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól nem kell külön csoportos beszélgetést nyitni, ha szeretnénk Messengeren szavazásra buzdítani az ismerőseinket: egy új funkcióval is meg tudjuk ezt tenni.","shortLead":"Mostantól nem kell külön csoportos beszélgetést nyitni, ha szeretnénk Messengeren szavazásra buzdítani...","id":"20180531_facebook_messenger_napom_szavazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b619b-ad6c-453d-89cc-891b8b07db99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_facebook_messenger_napom_szavazas","timestamp":"2018. május. 31. 11:03","title":"Nyissa meg a Messengert – lehet, hogy már önnek is megérkezett az új, szavazós funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hamarosan érkező Android P egyszerűen tudja majd megakadályozni, hogy alvó állapotba kerüljön a telefon.","shortLead":"A hamarosan érkező Android P egyszerűen tudja majd megakadályozni, hogy alvó állapotba kerüljön a telefon.","id":"20180530_android_p_ujjlenyomat_szkenner_funkciojanak_bovitese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca2041a-8d2c-48a2-9ddf-128f2834d67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_android_p_ujjlenyomat_szkenner_funkciojanak_bovitese","timestamp":"2018. május. 30. 13:03","title":"Így bánik majd el az aludni akaró telefonokkal az Android P","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf640fc-5072-4b38-8404-9b7c4336b86a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába készül egyre több VR-re optimalizált tartalom, a vonatkozó eszközökhöz tartozó kijelzők még mindig jelentősen elmaradnak attól, hogy a megjelenített kép valóban élethűnek látszon. Ezen a téren hozhat óriási változást a Google és az LG közös fejlesztése.","shortLead":"Hiába készül egyre több VR-re optimalizált tartalom, a vonatkozó eszközökhöz tartozó kijelzők még mindig jelentősen...","id":"20180529_vr_virtualis_valosag_google_lg_vr_szemuveg_oculus_htc_kijelzo_oled_display","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cf640fc-5072-4b38-8404-9b7c4336b86a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7796780-33b2-47d8-adcb-54f0f4a9e1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_vr_virtualis_valosag_google_lg_vr_szemuveg_oculus_htc_kijelzo_oled_display","timestamp":"2018. május. 29. 18:03","title":"Sosem látott képernyő: ha ez beválik, óriási változás jöhet a virtuális valóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó az európai vásárlókról sem feledkezik meg, de a Model 3 csak késve érkezik az öreg kontinensre. ","shortLead":"Az amerikai gyártó az európai vásárlókról sem feledkezik meg, de a Model 3 csak késve érkezik az öreg kontinensre. ","id":"20180530_europa_tesla_model_3_villanyauto_elektromos_akkumulator_elon_musk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e79439-bd84-4e0e-b7e3-1848312310de","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_europa_tesla_model_3_villanyauto_elektromos_akkumulator_elon_musk","timestamp":"2018. május. 30. 08:31","title":"Európába jön az olcsó Tesla, de még várnunk kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatot, ha elfogadják, tényleg önálló büntetőjogi tényállás lehet a jogellenes bevándorlás szervezése. A törvény azt is kimondaná, hogy elfogadhatatlan a menedékkérelme annak, aki olyan országon keresztül érkezett Magyarországra, ahol már nincs kitéve üldözésnek vagy \"ha abban az országban, amin keresztül Magyarországra érkezett, a megfelelő szintű védelem biztosított\".","shortLead":"A javaslatot, ha elfogadják, tényleg önálló büntetőjogi tényállás lehet a jogellenes bevándorlás szervezése. A törvény...","id":"20180529_helsinki_a_stop_sorosrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114f7e7-adbb-4d1d-92d6-541c7abec9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_helsinki_a_stop_sorosrol","timestamp":"2018. május. 29. 19:10","title":"Helsinki a Stop Sorosról: Ez mindennel ellentétes, amit jogállamnak vagy európai értéknek nevezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki a kiemelt trénereknek járó állami egymillió.","shortLead":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki...","id":"20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716215b-43bf-4423-b74f-4b621e87733e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","timestamp":"2018. május. 31. 09:34","title":"Shane Tusup szegényebb lett havi egymillióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]