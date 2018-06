Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros Lőrinccel együtt.","shortLead":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros...","id":"20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9df36-c384-45b5-b093-4ee12058cf1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. június. 14. 06:49","title":"Gigabank épülhet Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Visszavonták a másodfokú figyelmeztetéseket, de továbbra is az egész országban várhatók heves esőzések.","shortLead":"Visszavonták a másodfokú figyelmeztetéseket, de továbbra is az egész országban várhatók heves esőzések.","id":"20180613_Nincs_olyan_megye_ahol_ne_szakadna_le_az_eg_az_elkovetkezo_orakban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a21585-41fd-46e6-90f0-0596407fa98d","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Nincs_olyan_megye_ahol_ne_szakadna_le_az_eg_az_elkovetkezo_orakban","timestamp":"2018. június. 13. 19:48","title":"Nincs olyan megye, ahol ne szakadna le az ég az elkövetkező órákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf028817-6c1e-49d6-a8b8-0f1b110b1d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még csütörtökön is folytatódik a munka. ","shortLead":"Még csütörtökön is folytatódik a munka. ","id":"20180613_Egyketezer_fogyasztonal_meg_mindig_nincs_aram_a_keddi_vihar_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf028817-6c1e-49d6-a8b8-0f1b110b1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca35ea84-b9e2-4ccc-aca7-23e2a851a178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Egyketezer_fogyasztonal_meg_mindig_nincs_aram_a_keddi_vihar_utan","timestamp":"2018. június. 13. 21:07","title":"Egy-kétezer fogyasztónál még mindig nincs áram a keddi vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","shortLead":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","id":"20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c2b10b-72a5-455a-bf46-7033a4f618cf","keywords":null,"link":"/elet/20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","timestamp":"2018. június. 13. 14:59","title":"Remix készült a Kétfarkú MTVA-s szerepléséből. Kotkodács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan történt, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Közös interjút adott a Magyar Narancsban egy Párbeszéd- és egy Jobbik-politikus.","shortLead":"Olyan történt, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Közös interjút adott a Magyar Narancsban...","id":"20180614_A_Parbeszed_politikusa_mar_nagykoaliciorol_beszel_a_Jobbikkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb08f5dd-7086-434e-8d32-2ff4b479d55d","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_Parbeszed_politikusa_mar_nagykoaliciorol_beszel_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. június. 14. 06:08","title":"A Párbeszéd politikusa már nagykoalícióról beszél a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház oldalán, most ért fel az épület tetejére. ","shortLead":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház...","id":"20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2475115-6b68-4571-90c1-9dd50af70f5f","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","timestamp":"2018. június. 13. 10:07","title":"Hihetetlen akcióba kezdett egy mosómedve, megmászott egy toronyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg. ","shortLead":"Senki nem sérült meg. ","id":"20180612_Elkaptak_a_parizsi_tuszejtot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b9b7f7-b42b-4e76-95db-4aa3c92beef4","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Elkaptak_a_parizsi_tuszejtot","timestamp":"2018. június. 12. 20:42","title":"Elkapták a párizsi túszejtőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180613_Az_Amnestyt_megtrollkodo_Hollik_Istvan_felretett_egy_matricat_Karacsony_Gergelynek_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358842eb-bf91-4417-97b8-3df280c2e141","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Az_Amnestyt_megtrollkodo_Hollik_Istvan_felretett_egy_matricat_Karacsony_Gergelynek_is","timestamp":"2018. június. 13. 12:35","title":"Az Amnestyt megtrollkodó Hollik István félretett egy matricát Karácsony Gergelynek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]