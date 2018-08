Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15710034-61e8-4ce3-8091-9a355122f42a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zalaegerszegi rendőrök bűnügyi őrizetbe vettek egy 31 éves bocföldei férfit.","shortLead":"A zalaegerszegi rendőrök bűnügyi őrizetbe vettek egy 31 éves bocföldei férfit.","id":"20180831_lopott_auto_autolopas_jaguar_botfa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15710034-61e8-4ce3-8091-9a355122f42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833c2903-56f4-42af-b06f-7794498483b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_lopott_auto_autolopas_jaguar_botfa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:41","title":"A rendőröknek is feltűnt a botfai Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És ez idővel csak rosszabb lehet.","shortLead":"Egyre nagyobb gondot jelent a streaming-szolgáltatóknak, hogy a fiatalok megosztják egymással a jelszavukat. És...","id":"20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dfed81-ab4b-417b-acc8-285da594179c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_netflix_spotify_jelszo_megosztasa_fiok_hasznalata_tobben","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:03","title":"Ez már nem tréfa: milliárdokkal károsítják meg a fiatalok a Netflixet és a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát, ami duplán elbaltázott ötletnek tűnik. A szerdai tárgyaláson tanúvallomást tevő Zuschlag ugyanis vagy nem emlékezett a Czeglédyre, illetve Gyurcsány Ferencre nézve negatív információkra, vagy csak úgy \"hallott\" dolgokat, de a konkrét részleteket firtató kérdéseknél is inkább csak mellébeszélt. A legszebb viszont az volt, amikor véletlenül a hvg.hu újságírója előtt hívta fel a Tv2 hírigazgatóját, hogy elmesélje neki, mi történt egy másik perben – ami nem is Andy Vajna csatornája, hanem az elvileg független Origo ellen zajlott.

","shortLead":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát...","id":"20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ade04-a4a3-486a-bbb4-e5f533e88672","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:30","title":"Baki a NER-médiában: Zuschlag véletlenül lebuktatta a Tv2 hírigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457300e4-1fdc-40b0-988e-67207f0a4760","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Esztergomban nyitotta meg az idei tanévet. Sokan azt várták, hogy végre fény derül, mi lesz az eddig hétpecsétes titokként kezelt új alaptantervben. Ők nagyot csalódhattak. Cikkünk folyamatosan frissül.\r

\r

","shortLead":"Pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Esztergomban nyitotta meg az idei tanévet. Sokan azt várták...","id":"20180831_Es_akkor_kiderul_mi_lesz_az_uj_NATban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457300e4-1fdc-40b0-988e-67207f0a4760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6681bf57-a125-4c72-9fb2-da18d3677a45","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Es_akkor_kiderul_mi_lesz_az_uj_NATban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:35","title":"Kásler Miklós megnyitotta a tanévet – a NAT-ról egy szót sem szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7941ec5-87b2-4bc5-ae78-2be47658dc45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megrázó részletek derültek ki Diana hercegnő és Károly herceg házasságáról egy most nyilvánosságra hozott interjúból. ","shortLead":"Megrázó részletek derültek ki Diana hercegnő és Károly herceg házasságáról egy most nyilvánosságra hozott interjúból. ","id":"20180830_Kikerult_interju_Diana_hercegno_az_utolso_pillanatban_le_akarta_mondani_eskuvojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7941ec5-87b2-4bc5-ae78-2be47658dc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6420ec3-3dcc-4819-a4f5-ed79eb7c6f82","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Kikerult_interju_Diana_hercegno_az_utolso_pillanatban_le_akarta_mondani_eskuvojet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:57","title":"Kikerült interjú: Diana hercegnő az utolsó pillanatban le akarta mondani esküvőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Erjedés közben az együttes zenéje szól, de egy Spotify-lejátszási lista is benne van az árban.","shortLead":"Erjedés közben az együttes zenéje szól, de egy Spotify-lejátszási lista is benne van az árban.","id":"20180830_Sajat_whiskeyt_arul_a_Metallica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82239340-62a7-42ec-bd96-6c4b8c915600","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Sajat_whiskeyt_arul_a_Metallica","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:32","title":"Saját whiskey-t árul a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utolsó, gyakorlati félévében 115 ezer helyett 230 ezer forint tandíjat kell fizetnie a Budapesti Gazdasági Egyetem legalább 200 hallgatójának, pedig beiratkozásukkor kötött szerződésük szerint erre az időszakra csak az önköltségi ár felét kellene befizetniük. Az intézmény közleményben reagált. ","shortLead":"Utolsó, gyakorlati félévében 115 ezer helyett 230 ezer forint tandíjat kell fizetnie a Budapesti Gazdasági Egyetem...","id":"20180830_dupla_tandij_szenatusi_dontes_bge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78052d6f-c3c7-4c44-b263-c7594bdacbae","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_dupla_tandij_szenatusi_dontes_bge","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:39","title":"A BGE szerint nem igaz, hogy kétszer akkora tandíjat fizettetnek a diákokkal, mint amiben megállapodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Standard & Poor's után a Fitch Ratings is az eddigi szinten hagyta a magyar adósbesorolást.","shortLead":"A Standard & Poor's után a Fitch Ratings is az eddigi szinten hagyta a magyar adósbesorolást.","id":"20180831_hitelminosites_fitch_ratings_adosbesorolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68d34f-6d9b-4ba8-8e38-a5ce66cade63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_hitelminosites_fitch_ratings_adosbesorolas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 22:22","title":"A Fitch sem minősítette fel Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]