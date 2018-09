Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a32d3-4a21-44bb-9497-13a89af099f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:32","title":"Óriási magyar diplomáciai siker: megfigyelők vagyunk a türk akadémiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint minden riválisát könnyedén verni fogja. Amikor hamarosan telefonba kerül.","shortLead":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint...","id":"20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3737ac-15db-4d76-8671-5abe8edead16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:03","title":"+75% gyorsaság, +58% hatékonyság: itt a Huawei mindent verő chipje, melyet az új telefonokba tesznek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem klasszikus politikai karrier alapján került be a Macron elnök által 15 hónapja kinevezett kormányba. ","shortLead":"Az elmúlt hét legnagyobb szenzációja Franciaországban Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter lemondása volt. Ő nem...","id":"20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec2b120-952f-4446-adb1-34486f7f6beb","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_Semmitol_sem_riadnak_vissza_a_nyomulo_lobbistak_A_francia_minisztert_is_kicsinaltak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:10","title":"Semmitől sem riadnak vissza a nyomuló lobbisták? A francia minisztert is kicsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladó a Peridot lúgos, csökkentett deutérium tartalmú vizet palackozó pusztazámori üzem, csaknem félmilliárd forintot kérnek érte. A Peridot-Line Kft. április óta felszámolási eljárás alatt áll.","shortLead":"Eladó a Peridot lúgos, csökkentett deutérium tartalmú vizet palackozó pusztazámori üzem, csaknem félmilliárd forintot...","id":"20180901_Mikozben_egyre_tobb_asvanyvizet_iszunk_ez_a_magyar_gyarto_befuccsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561624e0-ea88-48d0-a6f2-a34c30605daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Mikozben_egyre_tobb_asvanyvizet_iszunk_ez_a_magyar_gyarto_befuccsolt","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:35","title":"Miközben egyre több ásványvizet iszunk, ez a magyar gyártó befuccsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki kávéházban. Moszkva szerint Kijev a felelős, a szakadár országrészben rendkívüli állapotot hirdettek.","shortLead":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki...","id":"20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98486a8-323d-4281-9215-40bb374fa0f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:28","title":"Megölték az oroszbarát ukrán szakadárok vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számlákkal ügyeskedett, de lebukott.","shortLead":"A számlákkal ügyeskedett, de lebukott.","id":"20180831_Tobb_mint_300_millio_forint_adot_nem_fizetett_be_egy_nogradi_vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb42f7d-b5ae-41a5-b9dc-cffc23517f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Tobb_mint_300_millio_forint_adot_nem_fizetett_be_egy_nogradi_vallalkozo","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:05","title":"Több mint 300 millió forint adót nem fizetett be egy nógrádi vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093a7bf1-1478-4c4a-a3a2-5beb08a31f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír Tv előtt forgattak promóvideót az egyik műsorukhoz.","shortLead":"A Hír Tv előtt forgattak promóvideót az egyik műsorukhoz.","id":"20180831_simicska_szankojaval_poenkodik_az_echo_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=093a7bf1-1478-4c4a-a3a2-5beb08a31f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9436ce4-b6eb-4baf-a3f5-c7666eb39c28","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_simicska_szankojaval_poenkodik_az_echo_tv","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:18","title":"Simicska szánkójával poénkodik az Echo Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8640dd52-67c3-400a-af1c-79769ff5cc5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha van egy brazil város, amely minden külföldiből lelkesedést vált ki, az Rio de Janeiro. Fantasztikus tengerparti strandjával, a Copacabanaval vagy a Corcovado hegyen lévő Krisztus szoborral. Rio az álmok városa - volt. ","shortLead":"Ha van egy brazil város, amely minden külföldiből lelkesedést vált ki, az Rio de Janeiro. Fantasztikus tengerparti...","id":"20180902_A_csod_szelen_tantorog_Rio_de_Janeiro_a_braziliai_foci_vb_es_az_olimpia_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8640dd52-67c3-400a-af1c-79769ff5cc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c22b400-f3ff-4682-8a7b-67247b0726ef","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_A_csod_szelen_tantorog_Rio_de_Janeiro_a_braziliai_foci_vb_es_az_olimpia_utan","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:10","title":"A csőd szélén tántorog Rio de Janeiro a brazíliai foci vb és az olimpia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]